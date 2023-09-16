للمرة الأولى – ايفون 15 برو بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت

ابل بطبيعتها مُتكتمة تماماً فيما يخص حجم ذاكرة الوصول العشوائي (الرامات) بهواتف ايفون، وقد حرصت ألا تخالف هذه القاعدة مع سلسلة ايفون 15. ومع ذلك، العديد من المواقع الموثوقة وصفحات عرض المواصفات الفنية ومقارنتها أدرجت ذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت لكلً من طرازي ايفون 15 برو وايفون 15 برو ماكس.

لا أتذكر أي هاتف ايفون جاء سابقاً بهذا القدر من الذاكرة العشوائية. حتى طُرز ايفون 14 برو من العام الماضي اكتفت بذاكرة 6 جيجابايت، والتي أثبتت فاعليتها بكفاءة كبيرة.

ربما السبب من وراء الحجم الأكبر للذاكرة هو إتاحة الفرصة للمستخدم لتحقيق أكبر قدر ممكن من الاستفادة من معالج A17 Pro الجديد. هذا مجرد تخمين، وليس دليل مُثبت.

ولكن عندما يصبح لدينا مزيج يجمع بين قوة المعالجة الحاسوبية التي يوفرها معالج A17 Pro والسعة الأكبر في تخزين عمليات المعالجة، فمن المؤكد أن تجربة استخدام الهاتف ستكون أكثر سلاسة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهام الكثيفة والمتعطشة للموارد. إنها ترقية رائعة ولا مجال للشك في ذلك.

ربما تتساءل الآن كيف تسنى للبعض معرفة هذه المعلومة. حسناً، لقد طرحت ابل إصدار جديد من برنامج Xcode 15 للمطورين. وتمكن أحدهم من الوصول إلى بعض الملفات التي تثبت بأن كلً من ايفون 15 وايفون 15 بلس يحتويان على ذاكرة عشوائية بحجم 6 جيجابايت، بينما يحتوي طرازي “برو” على ذاكرة عشوائية 8 جيجابايت.

لطالما كانت ملفات Xcode هي الخيط الوحيد الذي يتعلق به المطورون لمعرفة الحجم الحقيقي للرامات بداخل هواتف ايفون، والتي لم تكن خاطئة في أي مرة.

ولكن بالرغم من ذلك، لا أحد يعلم ما هو نوع الذاكرة العشوائية المستخدمة بالداخل. ربما يجلب لنا المُحللين مثل تلك المعلومة في المستقبل القريب.

ابل ليست مثل سامسونج أو شاومي، وهذا لأن iOS ليس مثل أندرويد. تستطيع ابل برمجة نظامها الخاص بطريقة تجعله قادر على إدارة موارد الذاكرة العشوائية بشكل أفضل كثيراً من الأندرويد. بمعنى آخر، نظام iOS لا يتطلب مقدار كبير من الرامات.

لذلك، حتى مع استمرار ابل في استخدام ذاكرة 6 جيجابايت مع طرازات ايفون 15 الأساسية لا يعني أنك قد تواجه أي عقبات في الأداء. بل العكس تماماً. لقد أثبتت هواتف ايفون 14 برو أنها كانت ولا تزال وستظل قادرة على مواكبة متطلبات البرامج والمهام المستقبلية بشكل رائع.