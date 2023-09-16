هاتف جالكسي S23 FE يظهر في عروض رسمية مسربة قبل الإطلاق!

قد يكون الإعلان عن هاتف جالكسي S23 FE أهم الأحداث المرتقبة قبل نهاية هذا العام. وبسبب الوتيرة المتسارعة من التسريبات التي تعرض لها الهاتف في الآونة الأخيرة، يبدو أنه بات قريباً جداً منا.

في الواقع، لقد ظهر الهاتف مؤخراً على هيئة مجموعة من العروض عالية الدقة، ولكنها كانت مستندة على تصميم CAD. أم ما حصلنا عليه اليوم صور واقعية للهاتف والتي يدّعي المُسرب إنها ستكون ضمن العروض الرسمية للهاتف.

على الرغم من أن الشركة الكورية لم تكشف عن موعد محدد للإطلاق، ولكن يبدو أن اقتربنا جداً من هذا الموعد. لقد ظهر هاتف جالكسي S23 FE في عدد كبير من التسريبات خلال الأسابيع الماضية، ونعرف بالفعل ما هي مواصفاته وسعره المتوقع.

لقد تأكدنا أيضاً من تصميمه والذي سيبدو مألوفاً جداً بالنسبة لنا. ومن خلال الصورة “الواقعية” للهاتف التي لدينا اليوم، يُمكننا التمعن قليلاً في تصميم الهاتف قبل الحصول عليه بشكل رسمي.

يبدو أن حواف الشاشة ستكون سميكة قليلاً على عكس الهواتف الرائدة، ولكن لسوء الحظ لا يمكننا رؤية الحافة السفلية التي تحجبها خلفية الشاشة السوداء.

ولكن من خلال التسريبات السابقة، علمنا أن الحافة السفلية ستكون أكثر سُمكاً من الحواف الجانبية. اعتمدت سامسونج على تصميم الثقب للكاميرا الأمامية، تماماً مثل جميع هواتفها الرائدة.

وتصميم الجانب الخلفي هو التصميم المميز لشركة سامسونج خلال عام 2023 والذي يتضمن محاذاة وحدات الكاميرا عمودياً الملتصقة في ظهر الهاتف مباشرةً دون وجود نتوء خاص بها.

يُقال أن الهاتف سيحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل تدعم التقريب البصري بمعدل 3x. أما الكاميرا الأمامية فستكون عبارة عن مستشعر 10 ميجابكسل.

من المحتمل أن يكون هناك بعض ميزات الكاميرا الرائدة في هاتف جالكسي S23 FE بما في ذلك القدرة على تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

مواصفات جالكسي S23 FE

سيمتاز الهاتف بشاشة +FHD قياس 6.3 إنش بمعدل تحديث 120Hz ومن المتوقع أن تكون لوحة Dynamic AMOLED 2X وهي نفس لوحة العرض التي استخدمتها سامسونج مع هاتف جالكسي S23.

سيشتمل الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة، وتصنيف IP68 لمقاومة الماء والغبار، وبطارية 4500 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 25 وات.

أما فيما يتعلق بالأخبار الغير سارة، ففي حين أن الهاتف قد يصل إلى الصين والولايات المتحدة بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ولكنه سيصل الأسواق الأخرى بمعالج Exynos 2200.