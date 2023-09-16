ايفون 15 – لماذا بدت ابل غامضة حول سعة البطارية؟

قدمت لنا ابل سلسلة ايفون 15 خلال مؤتمرها الأخير، وكالعادة تأتي التشكيلة بعدد كبير من الترقيات المُكررة على طُرز العام الماضي.

ولكن بحسب التقارير لدى بعض المواقع الأوروبية، فهناك مكون رئيسي من عتاد الأجهزة الذي تخطته ابل هذا العام. على ما يبدو، أن شركة ابل قررت عدم تحسين عمر البطارية على سلسلة ايفون 15، الأمر الذي قد يتسبب في إحباط عزيمة العديد من عشاق التفاحة الأمريكية الذين يخططون للترقية التالية.

يعتبر عمر البطارية من أهم الجوانب الرئيسية في التجربة العام للهاتف الذكي. أعني باختصار أنه ماذا ستكون فائدة امتلاك أقوى معالج في السوق أو أفضل شاشة على الإطلاق إذا لم تكن قادراً على تشغيل الهاتف بالمقام الأول؟

لذلك، مع كل إصدار جديد، عادةً ما نتوقع بعض التحسينات في عمر البطارية، حتى وإن كانت بشكل هامشي – على الأقل هذا ما ينتظره المستخدم.

نحن على يقين أن ابل قادرة على تحسين عمر البطارية من خلال المعالج وقدرته على إدارة الطاقة، وهذا أمر طبيعي بما أن ابل هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تصنيع رقائقها الخاصة.

لم تحصل هواتف ايفون 15 على عمر بطارية أفضل – على ما يبدو

بالنسبة للبعض، قد لا يكون أمر الترقية مصدر إزعاج كبير نظراً لأن هواتف ايفون تتمتع بطبيعتها بعمر بطارية جيد جداً. ولكن دائماً ما يكون لدى البعض تطلعات للحصول على ما هو أفضل مقابل ما يدفعون من أجله.

ومع ذلك، بدت ابل غامضة تماماً فيما يتعلق بأمر البطارية خلال الحدث. لقد خاضت في تفاصيل الكاميرا والتصميم والمعالج. كل هذا كان من الجيد سماعه. ولكن على عكس التوقعات، فلقد تخطت ابل الجزئية التي كان من المفترض أن تقول فيها أن “ايفون 15 يتمتع بأفضل عمر بطارية مقارنة بأي هاتف آخر”.

وإذا كان هذا يعني أي شيء، فهو يعني شيء غاية في الأهمية، وهو أن ابل لم تتمكن من تحسين عمر البطارية على سلسلة ايفون 15، ولهذا السبب تجاوزت الحديث عنها خلال المؤتمر.

الدليل الآخر الذي يؤكد على أن بطارية ايفون 15 لم تتحسن هي مخططات المواصفات على موقع ابل الرسمي التي تُظهر أن كلً من طرازي ايفون 15 الأساسيين قادرين على تشغيل الفيديو لمدة 20 ساعة أو بث الفيديو عبر الإنترنت لمدة 16 ساعة أو 80 ساعة من تشغيل الصوتيات. هذه هي نفس معايير تحمل البطارية لهواتف ايفون 14 العام الماضي.

لذا، وباختصار شديد، من المُرجح ان ابل استخدمت نفس خلايا البطارية من طُرز العام الماضي. وإذا كانت هذه هي الحقيقة، فلا ينبغي أن يكون عمر البطارية بمثابة مفاجأة بالنسبة لنا. ومع ذلك، لقد كان نتطلع للحصول على عمر بطارية أكبر. لسوء الحظ، هذا لم يحدث.