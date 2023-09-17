شاومي تستعرض التصميم المذهل لهاتف +Redmi Note 13 Pro قبل الإطلاق المرتقب!

خرج المدير التنفيذي لشركة ريدمي عن صمته أخيراً وأضاف بعض العروض الخلابة والمثيرة للاهتمام لهاتف ريدمي القادم على منصة Weibo. نحن نتحدث عن هاتف +Redmi Note 13 Pro المُرتقب الذي من المتوقع أن يجذب اهتمام مستخدمي الفئة المتوسطة خلال الشهور القادمة.

يمتاز +Redmi Note 13 Pro بجانب خلفي مصنوع من الجلد النباتي – على ما يبدو – وحواف نحيفة للغاية مع حافة سفلية يبلغ سُمكها 2.37 مم فقط ومحمي بطبقة Gorilla Glass Victus من شركة Corning التي تم استخدامها في الهواتف الرائدة من سامسونج خلال عام 2022 وهي طبقة منيعة للحماية من التآكل والخدوش والبكتريا.

يُقال أن المشتريين الأوائل سيحصلون على بعض الهدايا القيمة مع الهاتف مثل سماعة أذن لاسلكية من شركة شاومي وفرشاة أسنان إلكترونية وحقيبة ظهر. ومع ذلك، يبدو أن هذه الهدايا لن تكون متاحة إلا عملاء الصين.

من المتوقع أن يأتي الهاتف بسعر مرتفع قليلاً، حتى على مستخدمي الفئة المتوسطة. وبالتالي، من المفترض أن يكون هناك أشقاء أرخص ثمناً. ولذلك، نتوقع أن يكون هناك نماذج أخرى مثل Redmi Note 13 أو Redmi Note 13 Pro. ومع ذلك، سيظل طراز +Redmi Note 13 Pro هو الهاتف الرائد في السلسلة الذي يحظى بجميع المواصفات المثيرة للدهشة.

فمثلاً، سيمتاز الهاتف بمستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل، والذي ظهرت عيناتها بالفعل على منصة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي. يبدو أن هذا المستشعر طراز ISOCELL HP3 Discovery Edition والذي لم نراه على أي هاتف من قبل.

من الممكن أن يتضاعف هذا المستشعر ليعمل كعدسة مُقربة لإنجاز مهام التكبير عن طريق الاقتصاص داخل المستشعر دون التضحية بجودة الصورة الأصلية.

أما فيما يتعلق بالأداء فيُقال أن الهاتف يعمل بمعالج Dimensity 7200 SoC وبما إنه معالج متوسط المدى فمن الممكن ألا يأتي الهاتف بسعر مرتفع للغاية.

قد يكون الأداء متواضع نسبياً مع الألعاب المتطورة والمهام الكثيفة المتعطشة للموارد، ولكنه لن يخزلك بأي حال من الأحوال.

للأسف لا تزال التفاصيل نادرة للغاية حول هذا الهاتف، أو أشقائه المحتملين، ولكن لن ننتظر كثيراً لأنه من المتوقع أن يتم الكشف عنها يوم 21 سبتمبر القادم وسوف تتجلى جميع الأمور أمامنا.