سماعات جالكسي بودز اف اي.. مواصفات رهيبة وسعر مميز

تعمل شركة سامسونج الكورية العملاقة على مجموعة جديدة من سماعات الأذن اللاسلكية ذات الأسعار المعقولة، والمعروفة باسم “جالكسي بودز اف اي”.

ووفقًا للمعلومات المتوفرة من منصة “رقمي”: فستحتوي السماعات على برامج تشغيل مقاس 12 مم، وهي أكبر قليلاً من برامج التشغيل الموجودة في “جالكسي بودز اف اي”، كما ستكون متاحة بألوان الجرافيت والأبيض.

ويكشف دليل المستخدم المسرَّب لسماعات “جالكسي بودز اف اي” أن سماعات الأذن سيكون لها تصميم مشابه لسماعات سامسونج الأخرى، مع ميزات مثل لوحات اللمس وأطراف الأجنحة القابلة للتركيب، كما سيكون لها علبة شحن قياسية.

لم تعلن شركة سامسونج رسميًا بعد عن “جالكسي بودز اف اي”، لذلك ليس من الواضح متى ستكون متاحة للشراء، ولكن تسريب الدليل بالكامل يشير إلى أنه قد يتم إصدارها قريبًا، وسيتم بيعها بالتجزئة مقابل 99,99 دولارًا، مما يجعلها في شريحة الأسعار متوسطة المدى.

