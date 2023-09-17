تطبيقات الايفون والاندرويد الأسبوعية – باقة تهمك جداً من التطبيقات الجديدة!

قد نغيب عنكم قليلاً، ولكن حتماً لن ننساكم. نحن على ثقة أنكم تنتظرون جديد التطبيقات في يوم الأحد من كل أسبوع، وهذا ما يسعى فريق “أخبار التطبيقات” من أجل تحقيقه. أسبوع جديد، يعني العديد من التطبيقات الجديدة على متاجر التطبيقات الرسمية. ولكن هل هذا يعني أن كل ما هو جديد دائماً يكون جيداً؟

بالتأكيد لا. لذلك، نحاول مراجعة البعض منها ونتحقق من مميزاتها وعيوبها ومدى فعاليتها في تحسين تجربة الاستخدام للهاتف الذكي، ثم نأتي لكم في النهاية بالخلاصة التي تستحق أن تتواجد على هواتفكم. لذا، دون أي كلمات إضافية، في مقالة اليوم تجدون باقة من أفضل تطبيقات الايفون والاندرويد لهذا الأسبوع.

Rewind: Truly Personalized AI

تطبيق Rewind يحاول أن يكون بمثابة فهرس لكل ما تتصفحه على هاتفك الايفون أثناء استخدام متصفح سفاري. يندمج التطبيق مع متصفح سفاري بشكل رائع لتسجيل جميع أنشطتك على مواقع الويب التي تقوم بزيارتها. وبعد ذلك تمنحك إمكانية الذكاء الاصطناعي الوصول إلى أي محتوى قمت بزيارته في الماضي بسهولة.

فعلى سبيل المثال إذا كنت تريد استعادة موضوع أو مقالة قرأتها منذ فترة طويلة ولم تتذكر عنوانها أو تريد تلخيص أهم الفقرات البارزة لمقالة ما، فيمكنك الاعتماد على بوت Rewind وتقديم مطالباتك للبدء في البحث عنها على الفور. نعم، أتفق معكم أنها فكرة محفوفة بالمخاطر أن تمنح تطبيق خارجي حق الوصول إلى سجل التصفح الخاص بك، ولكن يبدو أن التطبيق آمن تماماً ولا يقوم بمشاركة بياناتك مع أي جهات خارجية ويؤدي وظيفته على نحو مثالي.

تحميل التطبيق مجاناً على iOS

SimpMusic

SimpMusic عبارة عن بديل مجاني لخدمة يوتيوب ميوزيك الخاصة بشركة جوجل وهو بالمناسبة تطبيق أندرويد فقط. ولكن هذا يعني أيضاً أنك لن تجده على متجر جوجل بلاي. إنه يحتوي على مكتبة ضخمة من الموسيقى الأكثر تفضيلاً والتي حازت على أكبر نسبة استماع عبر الإنترنت. ولكن هناك العديد من المميزات الرائعة في SimpMusic من أهمها أنك ستتمكن من تشغيله بدون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت عن طريق التحميل والاحتفاظ بالأغاني المفضلة على التخزين المحلي وستكون قادراً على تشغيل التطبيق في الخلفية وعرض كلمات الأغنية على الشاشة والمزيد من المميزات الرائعة بما في ذلك عدم الحاجة إلى انشاء حساب.

يتمتع التطبيق بواجهة مستخدم سهلة ونظيفة تستند إلى لغة تصميم Material You ويدعم الوضع المظلم وهو تطبيق مفتوح المصدر. نأتي إلى الجزئية الأهم وهي طريقة التحميل. التطبيق متوفر على منصة Github للمطورين ولن تحتاج سوى النقر على زر Latest الأخضر من الجانب الأيمن وتحميل ملف APK وتثبيته يدوياً على هاتفك الأندرويد. لا داعي للقلق من المصدر، فإن منصة Github هي منصة تابعة لشركة مايكروسوفت وخاصة بأعمال المطورين، مما يعني أنك في أمان تام، وهذا في حال كنت تتساءل فقط عن المصدر. يمكنك إلقاء نظرة سريعة على صفحة التطبيق والتعرف على مواصفاته ومميزاته بشكل مفصل.

تحميل التطبيق مجاناً على الأندرويد

SayCheese – Remote Camera

قل وداعاً للطلب من الغرباء أن يلتقطوا صورك بمساعدة تطبيق SayCheese. باستخدام هذا التطبيق يمكنك ربط هاتفين ايفون ببعضهما البعض للتحكم في كاميرا الهاتف الآخر أثناء التقاط الصور. فكرة التطبيق مثيرة للإعجاب إذ يتيح لك ربط هاتفك الايفون بهاتف آخر على مسافة تبعد 30 متراً والتحكم في معايير الصورة ومعاينة اللقطات قبل التصوير دون الحاجة إلى استخدام الهاتف الأساسي.

هذا يعني أن لقطاتك العائلية والجماعية لن تفتقد شخصاً مهماً منها. ستكون قادراً على التحكم في جميع عناصر الصورة من هاتفك للتأكد أن جميع الأشخاص داخل إطار الصورة وضبط مستويات التعرض والتركيز والتكبير وغير ذلك بكثير.

تحميل التطبيق مجاناً على iOS

Awake – Intelligent Alarms

تتعدد تطبيقات المنبه على الأندرويد، وكل منها يحاول أن يقدم وظيفة أو مهمة جديدة تجعل عملية الاستيقاظ من النوم أكثر سهولة. إنها مشكلة تواجه أغلب الطلاب والموظفين للاستيقاظ في الصباح الباكر. ولكن تطبيق Awake سيكون رفيقك المثالي للاستيقاظ في الوقت المناسب من خلال التحديات التي سيتعين عليك حلها من أجل إغلاق المنبه.

هذا يعني أنه بمجرد إطلاق رنين المنبه لن تتمكن من كتمه إلا بعد اجتياز التحديات التي تم ضبطها بواسطتك سابقاً. قد تكون هذه التحديات ممارسة لعبة معينة أو حل مسألة حسابية أو هز الهاتف أو استخدام كلمة سر وسيتعين عليك حل التحدي للوصول إلى زر كتم الصوت. إنها مجرد فكرة بسيطة لتنبيه عقلك وإنعاش ذهنك للاستفاقة بشكل أفضل.

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AudiOn: Record and Edit Audio

يوفر AudiOn جميع احتياجاتك من التسجيل الصوتي على نظام iOS ويستطيع أن يخدمك في حالات لا حصر لها. سواء كنت تريد تسجيل لحظات هامة خلال محاضرة دراسية أو اجتماع عمل، فإن التطبيق قادر على خدمتك ويوفر لك تسجيلات صوتية بجودة عالية.

يمكنك الاعتماد على AudiOn من أجل تحرير التسجيلات أيضاً شمولاً بالقدرة على اقتصاص الأجزاء الغير مرغوب فيها من التسجيلات أو دمج مجموعة متعددة من التسجيلات بتسجيل صوتي واحد أو تحويل التسجيلات الصوتية إلى نصية لقراءتها بهدوء.

تحميل التطبيق مجاناً على iOS

دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا

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Unitto — calculator, converter

يشتكي معظم مستخدمي الأندرويد من مشكلة انهيار تطبيقات الآلة الحسابة وتوقفها عن الاستجابة أو حتى قد تتسبب في تجمد الهاتف أثناء إجراء العمليات الحسابية المعقدة. يحاول Unitto أن يعالج هذه المشكلة بطريقة ما لتوفير طريقة سهلة لمالكي أجهزة الأندرويد وخاصة القديمة منها. قد يتأخر قليلاً Unitto قبل أن يتمكن من عرض النتائج على الشاشة، ولكنه على الأقل لا يستهلك جميع موارد الهاتف بشكل قد يتسبب في إعاقة الهاتف عن القيام بالمهام الأخرى.

تماماً كما يبدو من عنوانه، Unitto ليس آلة فحسب، ولكنه أداة تحويل في نفس الوقت. يمكنك تحويل العديد من الوحدات والعملات والأوزان والأطوال ودرجات الحرارة. الأهم من كل ذلك أنه يحتفظ بسجل لجميع العمليات الحسابية التي تم تنفيذها باستخدامه، ما يسمح لك بالعودة للنتائج بسهولة دون أن تضطر على إجراء نفس العمليات الحسابية مرارًا وتكرارًا.

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ChatPDF – AI Chat With PDF

منذ الثورة الرقمية التي أحدثها بوت الذكاء الاصطناعي ChatGPT سارع العديد من المطورين للاستفادة من هذه التكنولوجيا ودمجها في تطبيقاتهم الخاصة لتحسين تجربة المستخدم، وبالتأكيد تطبيقات عرض وقراءة وتحرير ملفات PDF لن تكون استثناءً. سيساعدك ChatPDF على تلخيص ملفات PDF كاملة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

يمكنك ببساطة توجيه أوامر جديدة لبوت الذكاء الاصطناعي عن أي شيء بداخل ملف PDF والحصول على إجابات فورية والتي عادةً ما تكون متناهية الدقة.

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Neurobit Zen

يواجه العديد من الأشخاص صعوبات في الحصول على نوم هادئ في كل ليلة. إنه يا عزيزي الأرق والاضطراب الليلي الذي يحدث للإنسان نتيجة انخفاض هرمون الميلاتونين في المخ. على الرغم من أنها مشكلة نفسية خطيرة ولا يُمكن حلها بسهولة إلا من خلال استشارة الطبيب النفسي، ولكن إذا كانت مجرد مشكلة عرضية فلا داعي لذلك على الإطلاق.

يمكنك استخدام تطبيق Neurobit Zen المستند على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة نومك. يتضمن التطبيق العديد من الأصوات الهادئة التي تساعدك على الاسترخاء وتحفز الهرمونات المساعدة للنوم داخل عقلك.

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Lock Screen Widgets

التطبيقات المُصغرة “الويدجت” من الأشياء اللطيفة جداً على نظام iOS وهناك قائمة لا حصر لها من أدوات الويدجت التي يمكنك وضعها على شاشة القفل باستخدام هذا التطبيق.

من أنماط الساعة المختلفة (الرقمية والتناظرية) إلى التقويم إلى الطقس إلى أنشطتك الرياضية والمزيد غير ذلك من الأدوات المصغرة التي يمكنك إضافتها على شاشة هاتفك الايفون والوصول إلى التطبيقات المرتبطة بها بسهولة.

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Darkrise – Pixel Action RPG

Darkrise هي إحياء رائع لألعاب الريترو “Retro” ثنائية الأبعاد لعشاق الأكشن والمغامرات وحرب الوحوش والموتى الأحياء. في عالم مظلم وقاتم سيحاول بطل اللعبة استعادة السلام للأرض بعد أن تم سلبه بواسطة الوحوش والزومبي وهي واحدة من الألعاب الممتعة التي لطالما كانت متواجدة على متجر جوجل بلاي ولكنها وصلت حديثاً إلى متجر الآب ستور.

فإذا كنت من عشاق التحديات الصعبة وقتال الوحوش فستجد أكثر من 50 خريطة للاختيار منها ولكل منها مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب سيناريوهات مختلفة في طريقة اللعب والتكتيك القتالي.

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