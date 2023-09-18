سامسونج ترسل تحديث One UI 6.0 التجريبي لهاتف جالكسي A34

بعد أن حصل هاتف جالكسي A54 على تحديث One UI 6.0 منذ أيام قليلة، دفعت سامسونج بالتحديث من أجل هاتف آخر من هواتفها متوسطة المدى، جالكسي A34.

حتى هذه اللحظة، لم تحصل سلسلة جالكسي S22 على التحديث التجريبي بعد، الأمر الذي تسبب لمالكي السلسلة أن يعربوا عن استياءهم في جميع أنحاء الإنترنت.

حالياً، الإصدار التجريبي من One UI 6.0 متاح لمستخدمي جالكسي A34 في المملكة المتحدة فقط. وحسب المنشور، يُقال أن الهاتف يتلقى التحديث الجديد برقم إصدار A346BXXU4ZWI1 والذي يبلغ حجمه 2 جيجابايت تقريباً.

ليس من الواضح ما إذا كانت سامسونج ترغب في توسيع قائمة البلدان المدعومة لنفس الهاتف. ولكن تختبر حالياً الشركة الكورية تحديث One UI 6.0 من أجل سلسلة جالكسي S23 في كل من الصين والهند والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة وألمانيا.

من وجهة نظري أعتقد أنه لن يحصل مالكي أجهزة سامسونج جالكسي متوسطة المدى على التحديث في جميع البلدان. ولكن قد تتمكن سامسونج من توسيع القائمة بشكل هامشي. وهذا الأمر ينطبق على كل من جالكسي A34 وجالكسي A54.

في جميع الأحوال، يُستحسن أن تشترك في برنامج Samsung Members لكي تكون على استعداد لاستقبال أي إشعار يمنحك القدرة على تثبيت التحديث التجريبي عندما يكون متاحاً لهاتفك.

سامسونج بدأت في اختبار تحديث One UI 6.0 المبني على نظام أندرويد 14 منذ شهر أغسطس الماضي. وبدأت هواتف جالكسي S23 في الحصول على التحديث في بعض البلدان الأوروبية.

ولكن هذا هو العام الأول التي تعطي سامسونج فيه الأولوية لهواتفها المتوسطة. من الغريب تماماً أن يحصل هاتف جالكسي A34 على التحديث قبل سلسلة جالكسي S22، الأمر الذي كان سبباً في غضب الملايين.

ولكن يبدو أن الأمر كله يعتمد على فرق الدعم الرسمي التي تعمل على كل هاتف. فمن الواضح أن الفريق الذي يعمل على التحديث التجريبي من أجل هواتف جالكسي A54 وجالكسي A34 أسرع من الفرق التي تعمل على تشكيلة جالكسي S22. أو ربما سامسونج لا ترغب في إطلاق التحديث لسلسلة جالكسي S22 قبل أن تتأكد من إصلاح الأخطاء التي قد تتسبب في استياء المستخدمين.