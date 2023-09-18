كشف المستور – تعرف على السعة الفعلية لبطارية ايفون 15

إنه يوم الثلاثاء الماضي عندما أعلنت ابل عن سلسلة ايفون 15 خلال حدث مهيب تحت شعار Apple Wonderlust. الآراء الأولية مختلطة، حيث يعتقد البعض أن السلسلة الجديدة لا ترتقي مستوى طموحات المخلصين للعلامة التجارية والمحبين للتفاحة الأمريكية، بينما البعض الآخر يعتقد أن هناك العديد من التحديثات المثيرة للاهتمام.

بطبيعة الحال، ابل خاضت في العديد من التفاصيل فيما يتعلق بالمواصفات الفنية لهواتف ايفون 15 ومجموعة الميزات الجديدة التي تم تحديثها على طرازات العام الماضي.

ولكن بدت ابل غامضة حول سعة البطارية، ما يجعلنا نعتقد أن السلسلة الجديدة لم تحصل على أي تحسينات فيما يتعلق بإطالة عمر البطارية، وما يعزز هذه الحقيقة المعايير الزمنية وأوقات التشغيل التي أضافتها ابل في صفحات المواصفات الفنية والتي اتضح من خلالها أن السلسلة الجديدة لا تستطيع الاستمرار لفترة زمنية أطول مقارنة بسلسلة ايفون 14.

ولكن من وجهة نظرة المستهلك، فهو لا يشعر بارتياح بسبب هذا الغموض الغريب، ويتمنى لو كانت هناك مواصفات دقيقة توضح السعة الفعلية لبطارية ايفون 15.

إذا كنت مستخدم دائم للايفون، فمن المؤكد أنك تعلم حالة الغموض التي تُغيّم على شركة ابل عندما يتعلق الأمر بالكشف عن بعض المواصفات الفنية للايفون وخاصة الذاكرة العشوائية وسعة البطارية، وهي ليست المرة الأولى التي تتخذ فيها ابل قرار مماثل.

لأكثر من مرة، كنا نضطر على الانتظار لحين وصول الهواتف إلى أيدي المراجعين للتأكد من بعض الأشياء، وسلسلة ايفون 15 ليست استثناءً هذه المرة.

ولكن هذه المرة، تأتي معلومات السعة الفعلية لبطارية ايفون 15 من المؤسسات التنظيمية التي من حقها منح ابل الموافقات التجارية اللازمة قبل الطرح في الأسواق. بفضل هذه الموافقات، أصبحنا نعرف السعة الفعلية لبطارية ايفون 15، حتى وقبل خروج المراجعات إلى العلن.

هذه هي السعة الفعلية لبطارية ايفون 15

بناءً على الشهادات التنظيمية، يمتاز هاتف ايفون 15 الأساسي ببطارية تبلغ سعتها 3349 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي طراز ايفون 15 بلس على خلية بطارية تبلغ سعتها 4325 مللي أمبير.

أما عن طراز ايفون 15 برو فهو يشتمل على بطارية بسعة 3274 مللي أمبير، في حين أن طراز ايفون 15 برو يتضمن خلية بطارية تبلغ سعتها 4422 مللي أمبير في الساعة.

هذه أخبار جيدة، ولكن ليست أكثر من جيدة. بينما تُظهر هذه المعلومات تحسن في سعة البطارية لسلسلة ايفون 15، إلا أن التحسينات هامشية للغاية، وقد لا يترتب عليها تحسن ملحوظ في الاستخدام اليومي.

ربما الطراز الوحيد الذي نال نصيب الأسد في تحسينات البطارية هو ايفون 15 برو ماكس الذي يحتوي على خلية بطارية 4422 مللي أمبير مقارنة بخلية بطارية تبلغ سعتها 2323 مللي أمبير لهاتف ايفون 14 برو ماكس. هذا يعني أن طراز برو ماكس حصل على خلية بطارية أكبر بفارق 100 مللي أمبير.

ومع ذلك، فإن تحسينات عمر البطارية على السلسلة الجديدة ليست بذاك القدر من الأهمية. ربما تساعد شرائح المعالجة الجديدة في إطالة عمر البطارية بشكل طفيف، ولكن لا يوجد ما يضمن ذلك.

في النهاية، لا تزال هواتف ايفون 5 تتمتع بعمر بطارية رائع وأكثر من كافِ للاستخدام على مدار اليوم بدورة شحن واحدة، ولكن بشرط أن تكون طبيعة الاستخدام معتدلة.