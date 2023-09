تحديث بلايستيشن 5 الجديد يضيف ميزات وإمكانيات جديدة

أصدرت شركة سوني تحديثًا جديدًا لجهاز بلايستيشن 5، يضيف العديد من الميزات والإمكانيات الجديدة، بما في ذلك:

الصوت ثلاثي الأبعاد على أجهزة HDMI:

يمكن للمستخدمين الآن الاستمتاع بالصوت ثلاثي الأبعاد المدعوم بواسطة Tempest 3D AudioTech على أجهزة HDMI التي تدعم Dolby Atmos وهذا يعني أن اللاعبين يمكنهم الاستمتاع بصوت أكثر واقعية وغامرة في الألعاب التي تدعم هذه الميزة.

إمكانية إسكات صفير PS5:

يتوفر للمستخدمين الآن خيار إسكات أو تعديل مستوى صوت صفير جهاز PS5 عند تشغيله أو إيقاف تشغيله أو عند وضعه في وضع السكون، يمكن أن يكون هذا مفيدًا للمستخدمين الذين يفضلون تشغيل جهاز PS5 دون أي ضوضاء.

طرق جديدة للتواصل:

يوفر التحديث طرقًا جديدة للتواصل مع اللاعبين الآخرين وتخصيص جلسات المستخدمين متعددة اللاعبين، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الآن استخدام وحدة تحكم DualSense الثانية لمساعدتهم في اللعبة.

دعمًا لمحركات أقراص M.2 SSD أكبر:

يضيف التحديث دعمًا لمحركات أقراص M.2 SSD ذات السعة الأكبر، مع سعات تصل إلى 8 تيرابايت، وهذا يعني أن اللاعبين يمكنهم الآن تخزين المزيد من الألعاب ومقاطع الفيديو والتطبيقات على جهاز PS5 الخاص بهم.

أوامر صوتية جديدة:

يقدم التحديث أيضًا أوامر صوتية جديدة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على سبيل المثال، يمكن للمستخدمين الآن قول “مرحبًا PlayStation” مساعدة” للوصول الفوري إلى صفحات المساعدة أو “مرحبًا PlayStation، ما الجديد؟ ” للتعرف على أحدث الميزات والمجموعة الحالية من عروض PS Plus.

ووفقاً لما ورد بمنصة “رقمي” فالتحديث الجديد متوفّر الآن لمستخدمي بلايستيشن 5 حول العالم.

