أوبو تطلق هاتف Oppo A2 Pro بمواصفات نموذجية للفئة المتوسطة

طرحت أوبو مؤخراً هاتف جديد لمستخدمي الفئة المتوسطة باسم Oppo A2 Pro والذي يحل محل A1 Pro من العام الماضي. لقد تم الطرح أولاً في الصين، ومن المتوقع أن يشق الهاتف طريقه للأسواق العالمية خلال الشهور القادمة.

مواصفات Oppo A2 Pro بالتفصيل

يحتوي الهاتف على شاشة أموليد AMOLED منحنية قياس 6.7 إنش بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Dimensity 7050 SoC من شركة ميديا تيك مصحوباً بذاكرة عشوائية ضخمة بسعة 12 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية تبلغ 512 جيجابايت للنموذج النهائي.

أما بالنسبة للقدرات البصرية فإن الهاتف يحتوي جزيرة كاميرا دائرية في الخلف تتضمن كاميرتين منها مستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل وعدسة لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميجابكسل.

يستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة ويدعم الهاتف الشحن السلكي السريع بقوة 67 وات والذي يمنحك القدرة على شحن الهاتف من 0 وحتى 50% خلال 20 دقيقة فقط بينما يمكنك شحن الهاتف من 0 وحتى 100% خلال 40 دقيقة تقريباً باستخدام الشاحن الأصلي المُرفق في علبة الشراء.

تصميم الهاتف الأنيق مقاومة للصدمات بفضل الهيكل الماسي وحصل على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار ورذاذ الماء مع فترة ضمان تصل إلى 4 أعوام على البطارية.

هذا يعني أنه في حال تعرض البطارية لأية أضرار تندرج تحت قائمة أعطال الصناعة، فسيكون المستخدم قادراً على تبديلها خلال سنوات الضمان المفروضة. الأهم من ذلك، أن شركة أوبو تضمن لك عدم تدهور الحالة المادية لخلية البطارية تحت نسبة 80% لمدة أربع سنوات كاملة. وفي حال حدوث العكس يمكنك استبدال البطارية مجاناً من الوكيل الرسمي إذا كان متوفراً في بلدك.

يتم بيع هاتف Oppo A2 Pro في الصين مقابل 1799 يوان صيني أي ما يعادل 250 دولار أمريكي تقريباً لنموذج 8 + 256 جيجابايت، بينما يصل سعر نموذج 12 + 512 جيجابايت إلى 2399 يوان صيني أي ما يوازي 330$ دولار أمريكي تقريباً.

يتم شحن الهاتف بواجهة ColorOS 13.1 المستندة إلى نظام أندرويد 14 ومن المتوقع أن يكون A2 Pro من أوائل الهواتف التي ستحصل على نظام أندرويد 14 في المستقبل القريب.