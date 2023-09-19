سرعة الشحن على هواتف جالكسي S24 المرتقبة – مُخيبة للآمال كالعادة!

لكي نكون صادقين معكم عادةً ما نشعر بالأسى والاستياء من بعض الشائعات التي نحصل عليها حول هواتف سامسونج الرائدة المرتقبة. ولكن في نفس الوقت، لا نستطيع أن نتجاهلها ونرى بأنه يتحتم علينا أن نخبركم بها لتعزيز مصداقيتنا.

فإذا كنت تخطط للحصول على هاتف جالكسي S24 العام القادم، فيجب أن تعلم أنك لن تحصل على سرعة شحن أعلى من تلك التي حصلنا عليها منذ عام 2020. وهذا الأمر ينطبق على جميع هواتف السلسلة.

سرعة الشحن على سلسلة جالكسي S24 ستكون مخيبة للآمال

يُقال أن سلسلة جالكسي S24 ستدعم الشحن السريع بقوة 45 وات، بينما سيأتي الطراز الأساسي بسرعة شحن 25 وات. يالها من خيبة أمل أن يظل الطراز الأساسي في سلسلة S الرائدة بسرعة شحن تعادل نفس السرعة على هواتف الشركة متوسطة المدى والاقتصادية.

هذه المعلومات ليست مُجرد تكهنات وإنما هي صادرة عن البيانات التي تم توثيقها بواسطة قوائم شهادات الهواتف في الصين، إذ تسعى سامسونج حالياً للحصول على الموافقات التنظيمية من مختلف البلدان استعداداً للطرح المستقبلي في فبراير القادم.

بحسب شهادة وكالة 3C سيمتاز هاتف جالكسي S24 بتصنيف طاقة 9V/22.5A أي 9 فولت على 22.5 أمبير أي ما يعادل 25 وات تقريباً. بينما سيدعم هاتف جالكسي S24 ألترا معدل شحن يصل إلى 45 وات.

تم رصد ثلاثة طُرز للهواتف الجديدة في القوائم الصينية تحمل الأرقام التالية: SM-S9210 و SM-S9260 و SM-S9280، ومع ذلك، سيتم شحن السلسلة عالمياً بنفس تصنيفات الطاقة القياسية.

وكالمعتاد، لن يأتي أيًا من هواتف السلسلة الجديدة مع شاحن مُرفق بعلبة الشراء. فإذا لم يكن لديك وحدة شحن قادرة على توفير سرعات الشحن القياسية للطراز الذي تخطط لشرائه، فسيتعين عليك شراء واحداً على نفقتك الخاصة.

في عام 2020 كان الهاتف الوحيد الذي يدعم سرعة شحن 45 وات هو جالكسي S20 ألترا، بينما اكتفيت سامسونج بسرعة 25 وات من أجل الطرازين الأرخص ثمناً. ظل الحال على ما هو عليه لمدة عامين آخرين.

ولكن مع سلسلة جالكسي S23 قررت سامسونج أن تمنح طراز “بلس” إمكانية الشحن الأعلى، وحصل بالفعل على سرعة 45 وات ليكون مثله مثل الطراز الرائد. ولكن ظل الطراز الأساسي من السلسلة على حالته، ويبدو أنه سيظل هكذا لعام آخر.