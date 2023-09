تناولها كما خلقها الله فهي كاملة، ولا تبتدع بفصل بياضها عن صفارها

البيض من الأطعمة المغذية للغاية التي تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية، فهو مصدر جيد للبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن.

فوائد البيض الصحية:-

بناء العضلات: يعد البيض مصدرًا جيدًا للبروتين، وهو ضروري لبناء وإصلاح العضلات.

فقدان الوزن: يساعد البروتين الموجود في البيض على الشعور بالشبع، مما قد يساعد في فقدان الوزن أو الحفاظ عليه.

صحة القلب: يحتوي البيض على الكوليسترول، ولكن معظمه من الكوليسترول الجيد HDL، قد يساعد تناول البيض باعتدال في خفض مستويات الكوليسترول الضار LDL.

صحة الدماغ: يحتوي البيض على فيتامينات B، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الدماغ.

صحة العين: يحتوي البيض على فيتامين A، والذي يساعد على الحفاظ على صحة العين.

صحة الجلد: يحتوي البيض على فيتامينات B، والتي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد.

نصيحة عند تناول البيض:-

ينصح بتناول البيضة كاملة، فالله خلقها بكامل فوائدها، بما في ذلك صفار البيض؛ يحتوي الصفار على العديد من العناصر الغذائية المهمة، بما في ذلك الكوليسترول الجيد HDL، وفيتامينات A وD وE، والحديد، والزنك.

الحد الأعلى لكمية تناول البيض يوميا:-

يمكن لمعظم الأشخاص الأصحاء تناول ما يصل إلى 7 بيضات في الأسبوع دون زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب، ومع ذلك؛ إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول أو مشاكل في القلب، فقد ترغب في التحدث إلى طبيبك حول كمية البيض التي يمكنك تناولها.

البيض من الأطعمة الصحية التي يمكن أن تقدم مجموعة متنوعة من الفوائد، من المهم تناول البيضة كاملة للحصول على جميع العناصر الغذائية التي يقدمها.

