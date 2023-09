شاومي ريدمي كى 70 الجديد.. يثير الحماس مع مواصفات قوية؛ ولكن بدون شحن لاسلكي!

تترقب الجماهير إصدار سلسلة هواتف شاومي ريدمي كى 70 الجديدة، والتي من المتوقع أن تصدر بحلول نهاية عام 2023، وقد أثارت هذه السلسلة الكثير من التسريبات، والتي تشير إلى ميزات مثيرة للاهتمام إلى جانب بعض الإغفالات المخيبة للآمال.

تشير التقارير كما أوردتها منصة “رقمي” إلى أن سلسلة ريدمي كى 70 ستتألف من هاتفين: ريدمي كى 70 و ريدمي كى 70 برو، سيعمل هاتف ريدمي كى 70 بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثاني، بينما سيعمل هاتف ريدمي كى 70 برو بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8 الجيل الثالث، كما ستتميز هذه الهواتف بشاشات مسطحة بدقة 2K وإطارات معدنية متوسطة.

ومع ذلك، فإن هذه الهواتف لن تدعم الشحن اللاسلكي، وهي ميزة كانت موجودة في السلسلة السابقة، ريدمي كى 60.

تحظى سلسلة ريدمي كى 70 باهتمام كبير بين عشاق التكنولوجيا بفضل مواصفاتها القوية، ومع ذلك؛ فإن غياب الشحن اللاسلكي قد يكون مخيباً للآمال لبعض المستخدمين.

