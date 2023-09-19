إليك عروض هاتف جالكسي A05s التي تكشف تصميمه من جميع الجوانب!

بجانب سلسلة جالكسي S24 الرائدة التي تعمل عليها سامسونج في الوقت الحالي من أجل الإعلان عنها مبكراً في مطلع العام القادم، هناك أيضاً بعض الهواتف الاقتصادية من أجل محدودي الميزانية قيد التطوير أهمها جالكسي A05 وجالكسي A05s.

مؤخراً تم تسريب عروض حقيقية لهاتف جالكسي A05 ولكن التسريب الذي حصلنا عليه اليوم يستعرض تصميم هاتف جالكسي A05s من جميع الجوانب على شكل مجموعة من الصور جنباً إلى جنب مع مقطع فيديو بزاوية 360 درجة.

فقط للتذكير، هي ليست صور حقيقية للهاتف، وإنما هي عروض CAD مستندة إلى التسريبات التي حصل عليها OnLeaks وهو مصدر حسن السمعة فيما يتعلق بأخبار شركة سامسونج.

من خلال مجموعة العروض التي نشرها موقع MyMasterPrice يبدو أن لدينا هاتف بجوانب أمامية وخلفية مسطحة مع حواف منحنية قليلاً. وتمتاز الشاشة بتصميم حرف U من أجل كاميرا الصور الشخصية وإطارات سميكة نسبياً وخاصة الحافة السفلية.

الجانب الخلفي يمتاز بالتصميم البارز والمميز لجميع هواتف سامسونج جالكسي التي تم إطلاقها خلال عام 2023 والتي لا تحتوي على نتوء للكاميرا الخلفية.

الجانب الخلفي لهاتف جالكسي A05s يحتوي على ثلاث كاميرا ملتصقة بالجانب الخلفي ومحاذاة بشكل عمودي وبجانبها وحدة إضاءة فلاش ليد. هذه هي فلسفة التصميم التي استخدمتها الشركة الكورية مع جميع هواتفها التي تم إطلاقها خلال العام الجاري.

مواصفات الكاميرا غير معروفة، ولكن يُمكن رؤية الأزرار المادية على الجانب الأيمن للهاتف، ومن الواضح أن الهاتف سيتضمن مستشعر بصمات الأصابع المثبت على زر الطاقة.

الجزء السفلي يحتوي على السماعة ومنفذ USB-C للشحن وفتحة لمقبس سماعة الأذن 3.5 ملم وشبكة مكبر الصوت. هناك فتحة ميكروفون أخرى في الأعلى، ويظل الجانب الأيسر خالياً من أي إضافات.

مواصفات جالكسي A05s الفنية

يُقال أن الهاتف يحتوي على شاشة قياس 6.6 إنش، وعلى الأرجح ستكون لوحة LCD بمعدل تحديث 60Hz. ولكن من الممكن أن تفاجئنا سامسونج بشاشة 90Hz، ومع ذلك لا يمكن أن نضمن لكم ذلك.

لقد تم اعتماد الهاتف بشهادة وكالة الاتصالات الفيدرالية FCC منذ عدة أيام وقد كشفت قائمة الهاتف عن بطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي السريع بقوة 25 وات.

هذا هو كل شيء حتى الآن. من المُقرر أن تُعلن سامسونج عن هاتف جالكسي A05s قبل نهاية العام الجاري. لدى الشركة الكورية العديد من الهواتف قيد التطوير في المرحلة الحالية والتي من المتوقع أن يتم كشف النقاب عنها خلال الربع الأخير من العام الجاري، بما في ذلك هاتف جالكسي S23 FE المرتقب.