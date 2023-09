الكركديه.. مشروب صحّي مذهل مناسب لكل فصول السنة

الكركديه هو مشروب شعبي شائع في العديد من البلدان العربية والإفريقية، ويُصنع من بتلات أزهار الكركديه المجففة. يتميز الكركديه بلونه الأحمر المميز وطعمه الحلو الحامض، كما أنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية.

فوائد الكركديه الصحية:-

خفض ضغط الدم: أظهرت الدراسات أن تناول الكركديه يوميًا يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم الخفيف إلى المتوسط.

التحكم في نسبة السكر في الدم: قد يساعد الكركديه في التحكم في نسبة السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2.

تعزيز صحة القلب: يحتوي الكركديه على مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية القلب من التلف.

الوقاية من السرطان: قد يساعد الكركديه في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان الجلد وسرطان القولون.

تحسين صحة الجهاز الهضمي: يساعد الكركديه في تسهيل عملية الهضم وعلاج الإمساك.

تعزيز صحة الكبد: يساعد الكركديه في حماية الكبد من التلف.

تحسين صحة البشرة: يساعد الكركديه في تفتيح البشرة وعلاج حب الشباب.

كيفية تحضير مشروب الكركديه:-

لتحضير مشروب الكركديه، اغلِ كوبًا من الماء، ثم أضف ملعقة كبيرة من الكركديه المجفف واتركه يغلي لمدة 5 دقائق، أضف السكر أو العسل حسب الرغبة، ثم قدّم المشروب ساخنًا أو باردًا.

تحذيرات بشأن تناول الكركديه:-

لا ينصح بتناول الكركديه للأشخاص الذين يعانون من انخفاض ضغط الدم.

قد يتفاعل الكركديه مع بعض الأدوية، لذا استشر الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية.

الكركديه مشروب صحي له العديد من الفوائد الصحية، ولكن من المهم تناوله باعتدال.

