هواوي نوفا 12.. ينطلق بعد شهر بمعالج 830 كيرين وكاميرا 50 ميجا بكسل

تستعد شركة هواوي الصينية لإطلاق سلسلة هواتف هواوي نوفا 12 في وقت مبكر من شهر أكتوبر أو نوفمبر القادم، وذلك وفقًا لتسريبات جديدة.

ووفقا لما أوردته منصة “رقمي” من المتوقع أن يتم تقديم السلسلة بمعالج كيرين 830، وهو معالج جديد من شركة هواوي يعتمد على تقنية تصنيع 6 نانومتر، كما من المتوقع أن تكون الأسعار تنافسية.

ويتوقع بعض المسربين أن السلسلة سوف ترث بعض الميزات الحصرية من هواتف الشركة الرائدة مثل ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية وتحسين جودة التصوير.

ويشاع أن الهاتف “هواوي نوفا 12 برو” سيتميز بنظام فائق الحساسية بفتحة متغيرة للكاميرا الخلفية الأساسية التي ستكون بدقة 50 ميجا بكسل، كما ستكون مزودة بعدسة أخرى بدقة 50 ميجا بكسل تيليفوتو تدعم التكبير الرقمي حتى 100x مع عدسة ماكرو بدقة 12 ميجا بكسل.

أما بالنسبة للأسعار، فمن المتوقع أن يبلغ سعر إصدار 12 + 256 جيجابايت بسعر 384 دولار للنسخة العادية، بينما سيبلغ سعر نسخة البرو 521 دولار.

