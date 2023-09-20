تسريب مواصفات Honor 100 Pro – أحدث هواتف هونر المرتقبة!

لقد نجحت هونر في لفت الأنظار منذ أن أعلنت عن هاتف Honor 90 Pro في الصين منذ عدة أشهر، والذي نجح في الوصول إلى الأسواق العالمية منذ أسابيع قليلة. منذ ذلك الحين، تمكنت الشركة من توسيع قائمتها للسلسلة الجديدة لتضم كلً من Honor 90 Lite و Honor 90.

ولكن على ما يبدو أن الشركة لا تريد أن تمنح نفسها أي وقت للاستراحة، وتستعد الآن بالفعل من أجل الإعلان عن الرائد التالي Honor 100 Pro حيث تم رصد الهاتف في تسريب جديد على منصة Weibo الصينية للتواصل الاجتماعي.

على الرغم من أن التفاصيل لا تزال نادرة حول مواصفات Honor 100 Pro، ولكن لا يسعنا إلا أن نتذكر المواصفات الرائدة التي جاء بها هاتف Honor 90 Pro والتي تمنحنا فكرة أولية عما يُمكن أن نتوقعه من الرائد التالي.

اشتمل Honor 90 Pro على شاشة AMOLED قياس 6.7 إنش بدقة 1.5K بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Snapdragon 8 Gen 1.

لقد جاء الهاتف بخيارين للتخزين، أحدهما بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، بينما يأتي الآخر بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجابايت وذاكرة تخزينية بسعة 512 جيجابايت.

يعد إعداد الكاميرا من أفضل المميزات التي تستحق الثناء حيث امتاز الهاتف بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وعدسة مُقربة بدقة 32 ميجابكسل.

الجانب الأمامي يأتي مع كاميرتين مثيرتين للاهتمام إحداهما بدقة 50 ميجابكسل بينما تأتي الأخرى لاستشعار العمق بدقة 2 ميجابكسل والتي من المفترض أن تمنح المستخدمين صور شخصية نموذجية.

تم إطلاق Honor 90 Pro بواجهة Magic UI 7.0 المستندة إلى أندرويد 13 مع بطارية 5000 مللي أمبير في الساعة وشحن سريع يبلغ 100 وات.

مواصفات Honor 100 Pro المرتقبة

أما عن هاتف Honor 100 Pro، فمن المتوقع وصوله بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 SoC مع نفس لوحة العرض التي تبلغ دقتها 1.5K ومعدل تحديث 120Hz. ولكن من يعلم، ربما تفاجئنا هونر وتطلق الهاتف بشاشة 144Hz.

أيضاً سيحصل الهاتف على إعداد كاميرا مماثل، بما في ذلك الكاميرات الأمامية المزدوجة. أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف ببطارية 5000 مللي أمبير مع شحن سلكي فائق السرعة لا يقل عن 100 وات. ومع ذلك، يبدو أن الهاتف لن يدعم الشحن اللاسلكي أيضاً.

على الرغم من عدم ذكر كلمة واحدة بخصوص موعد الإطلاق، إلا أننا نتوقع وصول Honor 100 Pro في وقت ما قبل نهاية العام الجاري.