سامسونج في طريقها لتصنيع كاميرا مُقربة فائقة الدقة 200 ميجابكسل!

في سبتمبر 2021 كانت سامسونج هي أول شركة تُطلق مستشعر كاميرا بدقة 200 ميجابكسل في العالم للهواتف الذكية. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الشركة مستشعرين آخرين بنفس الدقة، وأحدهما موجود في هاتف جالكسي S23 ألترا.

ومع ذلك، فإن جميع كاميرات سامسونج ذات دقة 200 ميجابكسل، هي عبارة عن مستشعرات واسعة الزاوية ذات أطوال بؤرية قصيرة، مما يعني أنه لا يُمكن الاعتماد عليها إلا ككاميرات أولية. بمعنى آخر، لا يُمكن استخدام هذه الكاميرات من أجل تقريب الصورة لأنها غالباً ما تتسبب في بعض المشاكل.

ولهذا السبب، تخطط سامسونج إلى جلب إمكانات مستشعرات الكاميرا عالية الدقة – مثل تلك المتواجدة في كاميرات 200 ميجابكسل – إلى الكاميرات المُقربة أيضاً.

بحسب تصريح شركة سامسونج الأخير، يتم النظر حالياً إلى الكاميرات المُقربة على كونها الكاميرا الرئيسية الثانية، وليست مُجرد كاميرا ثانوية على ظهر الهاتف. وذلك بفضل أهميتها وفوائدها في تكبير الصور الشخصية.

عادةً ما تتسبب الكاميرات الرئيسية في تشويه اللقطات القريبة بسبب مجال الرؤية الواسع والمسافة القصيرة بين المستشعر والهدف.

وقد أوضحت سامسونج: “بسبب عرض الشكل الثلاثي الأبعاد للوجه على مستشعر الكاميرا الرئيسي ثنائي الأبعاد، فلابد أن يحدث تمديد للوجه مقارنة بالمحيط بسبب المسافة النسبية من الكاميرا”.

ولكن يُمكن التغلب على هذه المشكلة إذا ما تم الاعتماد على الكاميرات المُقربة لأنها تمتاز بأطوال بؤرية أبعد ومجال رؤية أضيق، مما يساعد في حل مشكلة التشويه وتمديد الوجه.

أيضاً الميزة الأخرى في اللقطات الشخصية التي يتم التقاطها بالعدسة المقربة أنها تضمن توفير مستوى أفضل من الضبابية في خلفية المشهد.

بالرغم من ذلك، فبسبب الحجم الصغير لمستشعرات الكاميرات المُقربة والدقة المنخفضة، فهي لا تقدم نفس الجودة التي يُمكن الحصول عليها من الكاميرات الرئيسية ذات الدقة الأعلى.

إذاً، ترى سامسونج أن الحل ممكن لهذه المعضلة عن طريق تحسين مستشعرات التكبير البصري وزيادة دقتها للاعتماد عليها من أجل التقاط الصور الشخصية. ومن الواضح أن سامسونج ترى أن هناك حاجة حقيقية لعدسات مُقربة فائقة الدقة.

وقد صرحت الشركة بالفعل أن لديها رؤى تجاه تحسين التصوير الفوتوغرافي للعدسات المُقربة وصنع مستشعرات فائقة الدقة تصل إلى 200 ميجابكسل من أجلها.

ومن خلال منشور طويل في غرفة الأخبار الخاصة بالشركة، كشفت سامسونج عن حقيقة كيف من الممكن أن تكون العدسات المُقربة فائقة الدقة هي التطور المذهل في عالم التصوير الفوتوغرافي بكاميرا الهواتف الذكية.

وقد وفرت الشركة مجموعة من عينات الصورة التي توضح وجهة نظرها، وكيف من الممكن أن تتحسن اللقطات الشخصية باستخدام العدسات المُقربة ذات الدقة الأعلى.

ومع هذا، لم تكشف الشركة إطارًا زمنياً محدداً للإعلان عن هذه الكاميرات المُقربة الجديدة، مما يعني أنه من المستحيل أن نتوقع رؤيتها على هاتف جالكسي S24 ألترا في مطلع العام المقبل.