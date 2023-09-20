معاناة من استنزاف البطارية على الايفونات القديمة بعد التحديث إلى iOS 17

وكما تعلمون، لقد بدأت ابل الطرح الرسمي لنظام iOS 17 على مستوى العالم في تمام الساعة العاشرة من يوم 18 سبتمبر الماضي. وربما حصل العديد منكم بالفعل على التحديث الجديد.

ولكن يبدو أن الأمور ليست في أفضل حال كما كنا نأمل، حيث يشتكي العديد من مالكي الايفونات القديمة من مشكلة استنزاف البطارية بعد تثبيت تحديث iOS 17.

لسنا متأكدين بعد ما هي طرازات الايفون التي تأثرت بهذه المشكلة، ولكن من الواضح أن هناك العديد منها. فهناك العديد من هواتف الايفون القديمة المدعومة من النظام الجديد، بدءًا من iPhone XR/XS وحتى iPhone 14. وبالتالي هذه قائمة كبيرة من الهواتف التي يتجاوز عددها 20 هاتف قريباً.

نظام iOS 17 يستنزف البطارية بشكل ملحوظ

الآن، مشكلات استنزاف البطارية بعد الانتقال إلى iOS 17 تنتشر كالجراد على بوابة Reddit، فضلاً عن شكاوى العديد من المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي.

في الواقع، نحن لسنا متفاجئين من الأمر، فهي ليست المرة الأولى. لطالما تسبب التحديث إلى إصدار iOS الرئيسي الجديد في استنزاف البطارية بشكل مبالغ فيه.

ومن الواضح، أن هواتف الايفون القديمة لا تزال في مرحلة التأقلم مع النظام الجديد، إذ هناك العديد من وظائف وخدمات الهاتف التي تتطلب إعادة فهرسة لجميع الملفات والتعليمات البرمجية من جديد. هذا مجرد تخمين بالطبع.

ومع ذلك، من الممكن أن تضطر ابل إلى إطلاق تحديث جديد لإصلاح المشكلة بشكل عاجل، خاصة إذا تبين أن للمشكلة تأثير سلبي كبير على عمر البطارية لدى أجهزة الايفون القديمة.

نحن نعرف بالفعل أن هناك بعض هواتف الايفون القديمة المدعومة من نظام iOS 17 التي تحتوي على بطارية متواضعة. ربما هذه هي أكثر الهواتف تضرراً بعد التحديث.

ولكن عند النظر إلى الجانب الإيجابي، فسنجد العديد من المميزات اللطيفة في iOS 17 التي لطالما كنا متحمسين لتجربتها على مدار الشهور القليلة الماضية.

لا يمكننا الجزم على إصدارات الايفون التي تعاني من المشكلة بشكل واضح، أو حتى إذا كانت المشكلة لها تأثيرات متفاوتة على طرازات الايفون المختلفة.

ولكن في جميع الأحوال، إذا كنا نريد التأكد مما إذا كانت هذه المشكلة هي خطأ برمجي في iOS 17 أو إنها مجرد عملية تقليدية نتيجة إعادة فهرسة الملفات من جديد، فسيتعين علينا الانتظار قليلاً قبل الحكم بشكل نهائي. إذا استمرت المشكلة أكثر من أسبوع، فحينها ستضطر ابل على الرد بأي شكل من الأشكال.