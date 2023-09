لهذه الأسباب.. لا تُدمِن تناوُل تسالي الموادّ الغذائيةِ المُصنَّعة

تحتلّ التسالي المصنعة مكانة بارزة في قائمة الوجبات الخفيفة المفضلة لدى الكثيرين، حيث تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة الحصول عليها، ومع ذلك؛ فإنّ تناول هذه التسالي بكثرة قد يتسبب في العديد من الأضرار الصحية، إليك أهمها:

زيادة الوزن: تحتوي التسالي المصنعة على نسبة عالية من السعرات الحرارية والدهون المشبعة، مما يؤدي إلى زيادة الوزن وزيادة خطر الإصابة بالسمنة.

ارتفاع ضغط الدم: تحتوي التسالي المصنعة على نسبة عالية من الصوديوم، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

أمراض القلب: تحتوي التسالي المصنعة على نسبة عالية من الدهون المشبعة والكوليسترول، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السكري: تحتوي التسالي المصنعة على نسبة عالية من السكر، مما يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري.

تسوس الأسنان: تحتوي التسالي المصنعة على نسبة عالية من السكر، مما يؤدي إلى تسوس الأسنان.

الإدمان: بالإضافة إلى هذه الأضرار الصحية، فإن تناول التسالي المصنعة بكثرة قد يتسبب في الإدمان، حيث تحتوي هذه التسالي على مواد كيميائية تجعلها أكثر جاذبية للدماغ.

إذا كنت ترغب في تقليل تناول التسالي المصنعة، فإليك بعض النصائح:

اشرب الكثير من الماء بدلاً من تناول التسالي.

تناول الفواكه والخضروات كوجبات خفيفة.

اصنع وجباتك الخفيفة الخاصة بك في المنزل باستخدام مكوّنات صحية.

حمّص المكسرات في بيتك بنسبة قليلة من الملح الطبيعي فقط.

قلّل من تناول الأطعمة المصنعة بشكل عام.

من خلال اتباع هذه النصائح، يمكنك تناول التسالي الطبيعية أو المصنوعة في بيتك بمواد آمنة والحفاظ على صحتك.

