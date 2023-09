فيسكر أوشن 2023: سيارة كهربائية مستقبلية بتصميم جذاب ومميزات عالمية

أعلنت شركة فيسكر الأمريكية عن إطلاق سيارتها الكهربائية الجديدة أوشن 2023، والتي تتميز بتصميمها العصري والمميز، ومجموعة من المواصفات والتقنيات التي تجعلها من السيارات الرائدة في قطاع السيارات الكهربائية.

ووفقا لما أورده موقع “فهرس نت” أن أوشن الجديدة هي سيارة المستقبل بمميزات خارقة، تصميم رائع وأداء قوي لمحركيها الكهربائيين:-

التصميم الخارجي: تتميز أوشن 2023 بتصميم خارجي أنيق وجذاب، مع واجهة أمامية قوية ومصابيح LED نهارية مميزة، كما تتوفر السيارة بمجموعة متنوعة من الألوان والزخارف الخارجية، بما في ذلك خيارات الموجات المتعددة من المحيط.

التصميم الداخلي: يتميز التصميم الداخلي لأوشن 2023 بالراحة والفخامة، مع شاشة لمس ضخمة مقاس 17.1 بوصة، ونظام صوتي عالي الجودة، ومقاعد مُغطاة بأفخم أنواع الجلد الطبيعي، كما تتوفر السيارة بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة المتقدمة، بما في ذلك نظام تحذير من الاصطدام الجانبي والأمامي، ونظام المساعدة على البقاء في المسار.

الأداء والتقنيات: تتوفر أوشن 2023 بمحركين كهربائيين، يولدان قوة إجمالية تبلغ 275 حصان، ويتسارعان بالسيارة من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في غضون 6.5 ثوانٍ، كما تتمتع السيارة بمدى سير يصل إلى 402 كيلومتر بالشحنة الواحدة.

سعر أوشن 2023 القياسي يصل إلى 140.621 دولار أمريكي.

تُعد فيسكر أوشن 2023 واحدة من أكثر السيارات الكهربائية إثارة للإعجاب في السوق، بفضل تصميمها العصري ومميزاتها العالمية، وتُعد السيارة خيارًا مثاليًا للباحثين عن سيارة كهربائية فاخرة وذات أداء متميز.

