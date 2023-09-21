ايفون 15 برو – لا يمكنك التقاط فيديو ProRes بدقة 4K إلا في الحالات التالية

بحسب تقرير موقع MacRumors نقلاً عن مقارنات هواتف ايفون 15 برو على تطبيق App Store، فلن تتمكن من تصوير فيديوهات ProRes بدقة 4K إلا على طُرز ايفون 15 برو التي تحتوي على سعة تخزين تبدأ من 256 جيجابايت.

هذا يعني أن طراز ايفون 15 برو الذي يأتي بسعة 128 جيجابايت لن يكون قادراً على تصوير فيديوهات ProRes إلا بدقة 1080p بمعدل 30 إطارًا في الثانية فقط، ولكن يُستثنى من ذلك حالة توصيل الهاتف بوحدة تخزين خارجية عبر منفذ USB-C.

بينما تستطيع الطرازات الأكبر في سعة التخزين بدءًا من 256 جيجابايت مروراً بسعة 512 جيجابايت وحتى 1 تيرابايت من تصوير فيديوهات ProRes بدقة 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

الغريب في الأمر، أن هذه المعلومة ليست مُدرجة في ورقة المواصفات الفنية لهاتف ايفون 15 برو على موقع ابل الرسمي، ولكن يمكنك التحقق من صحة هذه المعلومة إذا حاولت عمل مقارنة للهاتف من داخل تطبيق الآب ستور.

هي ليست المرة الأولى بالطبع، فلقد جاء ايفون 14 برو ومن قبله ايفون 13 برو بنفس القيود بالضبط مع النموذج الذي يحتوي على ذاكرة تخزين بسعة 128 جيجابايت.

بالتأكيد هذه المشكلة بعيدة تماماً عن طراز برو ماكس لأن أصغر سعة تخزين يأتي بها تبلغ 256 جيجابايت. ولكن لماذا تستمر ابل في تقييد إمكانية نموذج 128 جيجابايت، تتساءل؟

هذا لأنه من المعروف أن فيديوهات ProRes يُمكن أن يلتهم مساحة تخزين كبيرة جداً من الهاتف. ووفقا للشركة: “تسجيل فيديو ProRes لمدة دقيقة واحدة بدقة 1080p قد يشغل مساحة تصل إلى 1.7 جيجابايت، بينما يُمكن أن يستهلك نفس التسجيل بدقة 4K أكثر من 6 جيجابايت.

وبالتالي، تشعر ابل أن تجربة المستخدم مع فيديوهات ProRes 4K لن تكون مثالية مع سعة تخزين محدودة مثل تلك الموجودة في إصدار 128 جيجابايت.

ولكن بالرغم من ذلك، ستكون قادراً على تسجيل فيديوهات 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية في حالة توصيل الهاتف بوحدات تخزين خارجية، وهذا بالطبع بفضل منفذ USB-C.

لقد تم تقديم فيديوهات ProRes لأول مرة على هواتف ايفون 13 برو، ولكن حتى هذه اللحظة، لا يزال تسجيل فيديو ProRes غير متاحاً على كلً من ايفون 15 وايفون 15 بلس.