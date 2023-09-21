هاتف OnePlus Nord 3 يتلقى تحديث هام لإطالة عمر البطارية

تلقى هاتف OnePlus Nord 3 تحديث جديد مؤخراً يتم تمييزه برقم إصدار OxygenOS 13.1.0.581 في الهند من أجل تحسين وإطالة عمر البطارية وتعزيز أمان الجهاز. إذا كنت تمتلك الهاتف، فقد يستغرق وصول التحديث لك عدة أيام إضافية، ولكنه في الطريق إليك.

تحديث هام لهاتف OnePlus Nord 3 لتحسين الأمان وإطالة عمر البطارية

بطبيعة الحال، من المفترض أن يكون هذا التحديث الجديد هو التصحيح الأمني لشهر سبتمبر من شركة OnePlus والذي يعمل على إصلاح الثغرات الأمنية التي تم اكتشافها في سوفتوير الجهاز.

ولكن يشير سجل التغيير الخاص بالتحديث أنه يحتوي على بعض الميزات والإصلاحات الجديدة التي بدورها ستساهم في تحسين وإطالة عمر البطارية وطريقة إدارة الهاتف للطاقة بشكل أفضل أثناء دخول الهاتف في وضع الخمول أو أثناء وجود العديد من التطبيقات في الخلفية دون استخدام.

من المفترض أن يساعد هذا التحديث على إطالة عمر البطارية وزيادة الفترات الزمنية بين كل عملية شحن والأخرى. أيضاً يتضمن التحديث بعض التحسينات التي تعمل على تحسين استقرار الشبكة وتحسين استقرار الأداء العام للنظام.

من الواضح أنه تحديث هام جداً وسيساعد في تحسين تجربة الاستخدام الإجمالية لهاتف OnePlus Nord 3 خاصة وأنه يحتوي على العديد من الإصلاحات الإضافية لعدد كبير من الأخطاء.

من المتوقع أن نحصل على التحديث في منطقة الشرق الأوسط خلال أيام قليلة. ولكن للأسف لا نعلم حتى الآن ما هو حجم التحديث. ولذلك، يجب أن تكون على استعداد لتلقي التحديث والتأكد من توافر مساحة تخزين كافية من أجله لا تقل عن 5 جيجابايت.

هاتف OnePlus Nord 3 من أفضل هواتف الفئة المتوسطة التي تم إطلاقها هذا العام، وتحديدًا قبل شهرين من الآن. ولا يزال هناك عدد كبير من مستخدمي الفئة المتوسطة الذين يسعون للحصول عليه بفضل المواصفات الفنية المميزة التي يحتوي عليها وسعره المنخفض.

يتضمن الهاتف شاشة AMOLED عالية الدقة بمعدل تحديث 120Hz ويعمل بواسطة معالج Dimensity 9000 SoC من شركة ميديا تيك ويحتوي على ثلاث كاميرات خلفية منها عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل.

يشتمل هاتف OnePlus Nord 3 على سماعات ستريو مزدوجة وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة داعمة لخاصية الشحن السريع بقوة 80 وات ويأتي مع شاحن مُرفق في علبة الشراء.