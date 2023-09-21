احصل على مترجم الصور والوثائق ومترجم الكلام والصوت بخصومات نارية تصل إلى 90%

في هذا المقال ستجدون تطبيقين من أفضل وأشهر برامج ترجمة الصور والوثائق التي تركز على التجربة المرئية والصوتية كذلك مع خصومات تصل إلى 90%. التطبيقات المعنية تشتمل على مترجم الصور والكتب والوثائق وكذلك مترجم الكلام والصوت. وكان لنا استعراض سابق لمميزات وفوائد كلا التطبيقين، ولكن اليوم لدينا عرض خاص من أجلكم وخصم ضخم على التطبيقين.

أولاً: تطبيق مترجم الكتب والصور والوثائق Translator Scanner

لا غنى عن تطبيق الترجمة على الايفون والايباد، وتطبيق “مترجم الصور والكتب والوثائق” هو أحد أفضل تلك التطبيقات، ولا يقتصر دوره فقط على الترجمة، بل يقدم العديد من المزايا الأخرى، فهو أشبه بعدة تطبيقات جُمعت في تطبيق واحد، وهو متاح الآن ل ٣ ايام تجربة مجانية!

تحديثات جديدة مميزة جدا!

استمتع بمستقبل الترجمة و المسح الضوئي وترجمة المستندات من خلال تطبيق Translator Scanner الثوري! قل وداعًا للجزء الأكبر من الماسحات الضوئية المكتبية وقل مرحبًا بالنتائج السريعة للغاية. سواء أكان ذلك مستندات أو كتبًا أو صورًا أو ملفات PDF، فإن هذا التطبيق هو الحل الشامل لك. قم بالتنزيل الآن لكسر حواجز اللغة دون عناء بمجرد مسح بسيط!

خصم خاص يصل إلى 90% على تطبيق مترجم الصور والكتب والوثائق وملفات PDF

يقدم تطبيق Scanner Translator خصم ضخم يصل إلى 90% لوقت محدود ويمكنك التحقق من العرض بالتفصيل من خلال هذا الرابط.

ملخص خصائص البرنامج

تم إصلاح مشكلة التقاط الصور مع إصدار 1.7.5

تم إصلاح جميع الأخطاء البرمجية والمشاكل السابقة مع إصدار 1.7.1 النهائي.

ترجمة أي وثيقة أو كتاب أو صورة بأي لغة كانت إلى العربية أو العكس.

حماية الملفات والوثائق بقفل.

توقيع الوثائق و المعاملات.

مدير الملفات لتنظيم المجلدات مع وظائف السحب والإفلات وتحرير المستندات.

تحويل الصور والكتب إلى نصوص للاستفادة منها.

تحسين جودة المسح لوظائف الاقتصاص الذكي والتحسين التلقائي لإبراز النصوص والرسومات وجعلها تبدو واضحة.

التوقيع الإلكتروني قبل مشاركة المستندات مع الجهات الحكومية والشركات ومؤسسات ووكلاء العقارات.

طباعة الوثائق.

القدرة على إضافة علامة مائية أو تعليقات توضحيحية للمستندات.

مشاركة الملفات و الوثائق.

خاصية التعرف الضوئي على الحروف OCR لاستخلاص الكلمات من الصور.

إرسال الملفات و الوثائق من البرنامج إلى جهاز الحاسب والعكس بخاصية نقل البيانات الموجودة في البرنامج.

دعم العربية وأكثر من ١٢٠ لغة أخرى بشكل كامل.

مميزات تطبيق المترجم للايفون

الترجمة من وإلى أي لغة: يدعم التطبيق العديد من اللغات، كل اللغات التي تود الترجمة منها وإليها ستجدها داخل التطبيق. الترجمة داخل التطبيق دقيقة وله القدرة على ترجمة الكلمات المفردة والنصوص الطويلة على حد سواء.

المسح الضوئي: باستخدام التطبيق يمكنك مسح العديد من العناصر بما في ذلك الصور والإيصالات والفواتير والمستندات والفاكسات وأوراق الكتب والملاحظات الورقية وتخزينها على هيئة ملف بتنسيق PDF أو صورة JPEG عالية الدقة.

ترجمة المستندات: تستطيع ترجمة أي مستند رقمي تستخدمه على هاتفك شمولاً بالكتب والصور والمستندات وملفات PDF إلى عدد لا حصر له من اللغات العربية والعالمية.

استخراج النص من الصورة: يمنحك الإصدار المدفوع من التطبيق القدرة على استخراج النص من الصورة عن طريق خاصية التعرف الضوئي على الحروف المتقدمة.

التوقيع الإلكتروني: يعد التوقيع الإلكتروني من أهم المتطلبات أثناء العمل على المستندات الخاصة بجهات الأعمال والمؤسسات وقطاع المصالح الحكومية ووكلاء العقارات.

مرونة العمل: يمكنك اصطحاب تطبيق المترجم معك أينما ذهبت واستخدامه وقتما تشاء لتلبية احتياجاتك ومتطلبات أعمالك اليومية.

المسح التلقائي واليدوي: يمكنك إجراء مسح ضوئي تلقائي أو يدوي للعناصر والكائنات والأشياء القابلة للمسح واكتشاف حدودها.

المسح متعدد الصفحات: بإمكانك مسح أي عدد من الصفحات دون أي قيود.حماية ملفاتك: يعد حماية المستندات من أهم الأولويات التي يركز عليها التطبيق ولذلك فهو يمنحك إمكانية قفل المجلدات والأشياء الممسوحة ضوئياً بكلمة سر.

مدير الملفات: يمكنك اعتباره مدير ملفات احترافي يسمح لك بإدارة ملفاتك عن طريق ميزة السحب والإفلات أو تحرير المستندات، فضلاً عن فرز المستندات حسب فئات مختلفة منها طبقاً للوقت والتاريخ.

تحسين جودة المسح: من خلال خاصية الاقتصاص الذكي يُمكن للتطبيق جعل النصوص والرسومات تبدو أكثر وضوحاً مع تفاصيل حادة ومتناهية الدقة.

التحرير المتقدم: يمكنك تحرير الملفات بعدة طرق متقدمة مثل إضافة علامة مائية على المستندات أو تعليقات توضيحية.

مشاركة ملفات PDF وصور JPEG: يتيح لك التطبيق مشاركة ملفاتك (PDF و JPEG) على منصات التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني وتخزينها على الخدمات السحابية مثل جوجل درايف أو OneDrive أو Dropbox أو Evernote وغيرها.

طباعة الوثائق: يمكنك توصيل جهاز الايفون الخاص بك بطابعة تعمل باتصال واي فاي لطباعة جميع مستنداتك بسهولة.

رفع ملفات PDF والصور: بما أنك ستكون قادراً على ترجمة أي ملف، فسيكون من السهل رفع الصور حسب احتياجاتك.

أكثر من مجرد مترجم

تطبيق المترجم لا يوفر فقط ترجمة الكلمات والنصوص من وإلى اللغات المختلفة بل يتعدى دوره إلى أمور أخرى إضافية تجعله تطبيقاً متكاملاً لا غنى عنه في الدراسة أو العمل، وسواءً اعتمدت عليه من أجل الترجمة أو الأمور الأخرى التي يوفرها.

الملاءمة:

يعمل على أجهزة الآيفون والآيبود-تاتش.

نظام تشغيل ملائم: iOS 10.0 فما أحدث.

الحجم: 125 ميجابايت.

التحميل مع إتاحة ل ٣ ايام تجربة مجانية!

إضغط هنا لتحميل التطبيق

ثانياً: تطبيق مترجم الصوت والكلام للترجمة الصوتية Translate Voice App Translator

هل تبحث عن تطبيق للترجمة يركز على تجربة الترجمة الصوتية؟ إليك تطبيق “مترجم الصوت والكلام” الذي يساعدك في الدراسة والعمل وأثناء السفر، مع واجهة استخدام بسيطة، فقط قل وانطق ما تود ترجمته أو اكتبه، وسوف يتولى التطبيق الترجمة بدقة وسرعة.

مميزات تطبيق مترجم الكلام والصوت:

الترجمة الفورية الصوتية مع إمكانية قراءة الترجمة صوتياً.

ترجمة النصوص و العبارات.

حفظ الترجمات للرجوع إليها في وضعية الأوفلاين.

إمكانية إنشاء حوار مع أشخاص

دعم أكثر من أكثر من 120 لغة في الترجمة الصوتية والنصية.

دعم اللغة العربية بشكل كامل صوتاً و نصاً.

ترجمة صفحات الإنترنت عبر متصفح سفاري.

دقة عالية في الترجمة و التعرف على الصوت.

الترجمة عبر ساعة آبل.

تطبيق مصغر “ويدجت” من أجل الترجمة من خارج التطبيق الأساسي.

إمكانية التحكم بسرعة النطق ومعدل الكلام.

وسائل مريحة من أجل مشاركة الترجمة.

ملحوظة: التطبيق مجاني للتحميل مع حدود للاستخدام اليومي و مع بعض الاعلانات ، تستطعون الحصول على النسخة الاحترافية بدون حدود و بدون اعلانات و مع جميع المزايا من داخل التطبيق، مع خصم كبير للغاية لفترة محدودة.

خصيم 60% عند شراء تطبيق مترجم الصوت والكلام

يقدم تطبيق مترجم الكلام والصوت خصم هائل بنسبة 60% لوقت محدود ويمكنك التحقق من العرض بالكامل من خلال هذا الرابط.