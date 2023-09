طبق تقليديّ تتفوّق به ربّة البيت اللّيبيّة لتغلق أشهر المطاعم في الجُمعة

يعدّ الكسكسي اللّيبي من أشهر الأطباق التقليدية في البلاد، وهو عبارة عن دقيق القمح المطحون بشكل خشن، يتم طهيه على البخار في طبقات متتالية.

فوائد الكسكسي الليبي:-

الكسكسي الليبي طعام غني بالفوائد الصحية، فهو مصدر جيد للألياف الغذائية، والتي تساعد على تحسين الهضم والوقاية من الإمساك، كما أنه مصدر جيد للحديد والمعادن، وهو عنصر مهم لصحة الدم والخلايا، خاصة أن تنوع فوائده مرتبطة بتنوع أصنافه المفيدة.

فهناك عدة أنواع من الكسكسي الليبي، منها:

الكسكسي الأبيض: وهو الكسكسي التقليدي، ويتم طهيه مع ماء وقليل من الملح.

الكسكسي باللحم: وهو الكسكسي الذي يتم طهيه مع لحم الخروف أو الإبل أو الماعز.

أيضاً هناك الكسكسي بالدجاج، الكسكسي بالحوت أو السمك، الكسكسي بالخضروات، وكسكي خاص بموسم عشبة “العسلوز” مع الجزر والليمون.

يتم تحضير الكسكسي الليبي من خلال عدة مراحل، وهي:

تحضير الدقيق: يتم تحضير الدقيق عن طريق طحن القمح بشكل خشن.

تحضير الكسكسي: يتم تحضير الكسكسي عن طريق خلط الدقيق بالماء والملح، ثم يتم تشكيله على شكل كرات صغيرة، ويتم تجفيفه بالشمس، أو استخدام الكسكسي الجاهز.

طهي الكسكسي: يتم طهي الكسكسي على البخار في طبقات متتالية.

ثم يسقى الكسكسي بالمرق أو الصوص ولكل نوع مرقة خاصة فمرقة اللحوم والدجاج والخضار تسمى البُصلة وهي مزيج من الطماطم وبعض الخضروات والبهارات والدّهان ويكثر فيها البصل والحمص.

أما مرقة الحوت فتكون بالثوم والبصل والطماطم والدّهان، أما “العسلوز” فهو وصفة موسمية سرّيّة ولذيذة جداً ذات مزيج ذوقي متجانس من الملوحة والحلاوة والحموضة.

تقديم الكسكسي: يتم تقديم الكسكسي مع سلطات ليبية خاصة.

عادات وتقاليد الكسكسي الليبي:-

الكسكسي الليبي له عادات وتقاليد خاصة به، حيث يتم إعداده وتقديمه في المناسبات الاجتماعية والعائلية، وهو الطبق الرئيسي ورقم واحد في العزائم والأعراس ويوم الجمعة، حيث تتفق العائلات الليبية بشكل نسبي على أن يكون هذا الطبق يوم الجمعة بالتنافس بقوّة وجدارة مع البزين والفتات، وفي كل الأحوال يشكّل هذا الطبق أزمة حقيقية في المطاعم فهي شبه مقفلة نهار الجمعة، فهو طبق لا تفوّته العائلة الليبية، ولا يُعلى عليه ولا ولن تُتقن المطاعم فنّ طهيه كما تطهوه ربّة البيت اللّيبية.

الكسكسي الليبي طعام لذيذ جداً وغني بالفوائد الصحية، وهو جزء مهم من التراث الليبي.

