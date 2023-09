الإقلاع عن التدخين.. الفوائد والطرق

التدخين هو عادة سيئة لها العديد من المخاطر الصحية، بما في ذلك الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان، كما أنه يسبب الإدمان، مما يجعل من الصعب الإقلاع عنه.

الإقلاع عن التدخين مفيد لصحتك بشكل كبير، سواء على المدى القصير أو الطويل، تشمل الفوائد الصحية للإقلاع عن التدخين ما يلي:-

انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية: ينخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة 50% بعد عام واحد من الإقلاع عن التدخين.

انخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة: ينخفض خطر الإصابة بسرطان الرئة بنسبة 50% بعد 10 سنوات من الإقلاع عن التدخين.

تحسين الدورة الدموية: تحسن الدورة الدموية في جميع أنحاء الجسم بعد الإقلاع عن التدخين.

تحسين التنفس: يسهل التنفس بعد الإقلاع عن التدخين.

تقليل رائحة الفم: تزول رائحة الفم الكريهة بعد الإقلاع عن التدخين.

تحسين الحالة المزاجية: يحسن الإقلاع عن التدخين الحالة المزاجية.

زيادة الطاقة: تزداد الطاقة بعد الإقلاع عن التدخين.

هناك العديد من الطرق للإقلاع عن التدخين، بما في ذلك ما يلي:-

التوقف عن التدخين فجأة: هذه الطريقة هي الأكثر فعالية، لكنها قد تكون صعبة.

تقليل عدد السجائر تدريجياً: هذه الطريقة أقل فعالية، لكنها قد تكون أسهل في المتابعة.

استخدام الأدوية أو العلاجات التي تساعد على الإقلاع عن التدخين: هناك العديد من الأدوية والعلاجات التي يمكن أن تساعدك على الإقلاع عن التدخين، مثل بدائل النيكوتين والعلاج السلوكي.

فيما يلي بعض النصائح التي قد تساعدك على الإقلاع عن التدخين:-

قرر أنك تريد الإقلاع عن التدخين: اتخاذ قرار الإقلاع عن التدخين هو الخطوة الأولى.

حدد تاريخًا للإقلاع عن التدخين: سيساعدك تحديد تاريخ محدد على الالتزام بإقلاعك عن التدخين.

تخلص من جميع السجائر والأدخنة الأخرى من منزلك وسيارتك: سيساعدك هذا على تجنب الإغراء.

ابحث عن الدعم من الأصدقاء والعائلة: يمكن أن يساعدك الدعم من الآخرين على البقاء على المسار الصحيح.

ابحث عن مجموعات دعم أو برامج الإقلاع عن التدخين: يمكن أن توفر هذه المجموعات الدعم والمشورة.

الإقلاع عن التدخين ليس بالأمر السهل، ولكنه ممكن، إذا كنت تفكر في الإقلاع عن التدخين، فهناك العديد من الموارد المتاحة لمساعدتك.

