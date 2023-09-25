قد يكون التسريب الأخير قبل الإطلاق الرسمي لأجهزة جالكسي Tab S9 FE

تستعد سامسونج لإطلاق جهازين لوحين جديدين من سلسلة Fan Edition وهما جالكسي Tab S9 FE وجالكسي Tab S9 FE Plus ولقد ظهرت مجموعة من الإعلانات التشويقية لكلا الجهازين على عدد كبير من منصات ومواقع البيع بالتجزئة في أوروبا على الرغم من أننا لم نحصل على موعد إطلاق محدد حتى الآن.

اليوم لدينا تسريب جديد لكلا الجهازين، ومن خلال التفاصيل التي يحتوي عليها هذا التسريب، يبدو أنه قد يكون التسريب الأخير قبل الإطلاق الرسمي.

تسريب مواصفات جالكسي Tab S9 FE بالتفصيل

يبدو أن جهاز جالكسي Tab S9 FE سيحتوي على شاشة قياس 10.9 إنش، بينما سيأتي طراز “بلس” بشاشة 12.4 إنش. لا نعلم مما إذا كانت هذه الشاشات هي لوحات LCD أم AMOLED.

ولكن بحسب ما ورد في التسريب، فمن المتوقع أن تستخدم سامسونج نوع جديد من “الإطارات المعدنية عالية الجودة” على كلا الطرازين.

سيأتي كلاهما بمجموعة مختلفة من خيارات الألوان تشتمل على الرمادي الفاتح والخزامي والنعناعي والفضي. وسيتم تشغيل الأجهزة بمعالج Exynos 1380 SoC الذي رأيناه بالفعل في وقت سابق من العام الجاري على كل من جالكسي A34 وجالكسي A54.

يعتبر معالج Exynos 1380 من فئة الشرائح متوسطة المدى، وبالتالي سيكون أداء الأجهزة ضعيف جداً مقارنة بأداء سلسلة جالكسي Tab S9 الرائدة التي تعمل بواسطة معالج سناب دراجون.

أيضاً على الأرجح ستأتي الأجهزة بذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 256 جيجابايت. ولكن بحسب الشائعات، قد يكون نموذج 12 جيجابايت من الرامات حصري لبعض البلدان دون غيرها.

بحسب الاختلافات في حجم الطرازين، ستكون هناك اختلافات في سعة البطارية، حيث يُقال أن جهاز جالكسي Tab FE يحتوي على بطارية بسعة 8400 مللي أمبير في الساعة، بينما يحتوي الطراز الأكبر على بطارية بسعة 10.090 مللي أمبير.

على الرغم من عدم ذكر هذه المعلومة في التسريب، ولكن من المتوقع أن يدعم كلا الجهازين الشحن السلكي بقوة 25 وات، مع الأخذ بالاعتبار أن سامسونج لن توفر شاحن مُرفق في علبة الشراء.

ومع ذلك، من المتوقع أن توفر سامسونج قلم S-Pen مع الأجهزة. وسيتمتع كلا الجهازين بتصنيف IP لمقاومة الماء والغبار. سيتم إطلاق الأجهزة بواجهة One UI 5.1 المستندة إلى أندرويد 13 ولن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً قبل أن توفر سامسونج تحديث One UI 6.0 من أجلهما.