المشتريين الأوائل لايفون 15 – مراجعات وآراء إيجابية وسط مخاوف من درجات الحرارة!

حصل العديد من الأشخاص على هواتف ايفون 15 وبدأوا في ترك الانطباعات الأولية حولها، وهذا يشتمل على جميع هواتف السلسلة وليس طراز واحد من السلسلة.

الآن، بدأنا نرصد انطباعات بعض الأشخاص الذين حصلوا مبكراً على هواتف ايفون 15 ومعرفة آراءهم الأولية حول المميزات والعيوب.

وبحسب معلومة بسيطة نشرها Tech-Reve على حسابة على موقع X فمن الواضح أن هواتف ايفون 15 تعاني من مشكلة ارتفاع الحرارة.

البعض ينظر للأمر وكأنها مشكلة طبيعية، بينما يعتبرها البعض الآخر بمثابة مفاجأة سيئة. ولكن من الواضح أن حرارة هاتف ايفون 15 تصل إلى 48 درجة مئوية. هذه الحرارة قد تشكل خطراً حقيقياً ليس فقط على صحة البطارية ولكن أيضاً على الهاتف بشكل كامل.

يقول مصدر المعلومة، أن الصورة الحرارة التي تم التقاطها مرتبطة بهاتف ايفون 15 برو، أو ربما برو ماكس – لسنا متأكدين بعد.

بطبيعة الحال، لقد عانت سلسلة ايفون 14 برو أيضاً من مشكلة الحرارة المرتفعة. على الرغم من إنها لا تصبح ساخنة بشكل مُفرط، ولكن من السهل الإحساس بدفئها الشديد خاصة أثناء الاستخدام المُكثف للهاتف واللعب أو أثناء وضع الهاتف على الشحن اللاسلكي.

عادةً ما تستخدم ابل نوعاً من بوابات التهوية على جميع منتجاتها، بما في ذلك البوابات المنحنية والبوابات الهوائية. لا نعلم إلى أي مدى يُمكن أن تصبح حرارة ايفون 15 محسوسة لدرجة تستدعي الانتباه.

ولكن هناك العديد ممن يراهنون على أن الحرارة لن تكون مصدر إزعاج على الإطلاق. للوصول إلى درجة حرارة مُفرطة على الهاتف، ستحتاج للقيام بمهام متعطشة للموارد مثل اللعب أو الشحن، وخاصة الشحن اللاسلكي.

ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا توجد مشكلة – فهي مشكلة موجودة وتم اكتشافها بالفعل. بالتالي، على ابل أن تعمل من أجل إصلاحها من خلال التحديثات القادمة.

تعتبر مشكلة الحرارة المرتفعة من أخطر ما يُمكن على حالة الهاتف الذكي، وفي أسوأ السيناريوهات، قد تتسبب في احتراق أو انفجار الهاتف.

قد لا يصل الأمر إلى هذا الحد، ولكن على الأقل، قد يكون له تأثيراً سلبياً على صحة البطارية. ولقد رأينا هذا الأمر بوضوح على هاتف جالكسي S7 منذ سنوات.

على كل حال، من المتوقع أن تصل هواتف ايفون 15 إلى المستخدمين يوم الجمعة القادم، وسنعرف ما هو تأثير هذه المشكلة بوضوح بعد التجربة الفعلية.