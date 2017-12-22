برنامج التعرف على الوجه في «آيفون X» والعنصرية تجاه الصينيين

عين ليبيا

اتهم بعض مستخدمي “آيفون X” شركة أبل الأميركية بالعنصرية، بعد أن أدرك صبي صيني أنه يمكن فتح قفل هاتف أمه باستخدام برنامج التعرف على الوجه “Face ID”.

وقالت “ديلي ميل” البريطانية إن زوجا من مدينة شنغهاي اشترى لزوجته هاتفا ذكيا من طراز “آيفون X”، لكنها صدمت بعد ذلك حين اكتشفت أن طفلها قادر على فتح قفل جهازها.

واتصل الزوج بخدمة العملاء في “أبل” لإبلاغهم بالمشكلة، وقال “كان ابننا يستخدم الهاتف بالرغم من أنه لا يعرف كلمة المرور”. فأجابوه بأن هذه الحالة “نادرة”، مضيفين “ربما لأن زوجتك وابنك يتشابهان كثيرا”.

ويعتقد أن شركة التكنولوجيا العملاقة شرعت في إجراء تحقيق كامل في ادعاءات هذه العائلة.

وتأتي هذه الأخبار بعد أسبوع واحد فقط من ادعاء امرأة صينية أنها يمكن فتح قفل هاتف زميلها في العمل، من خلال “فايس آيدي”.

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