فيسبوك تتصدى للاهثين خلف الإعجاب والمشاركة

تسعى شبكة فيسبوك للتخلص من المنشورات المزعجة التي تدعو مستخدمي شبكة التواصل الاجتماعي إلى وضع علامات (إعجاب أو وجوه تعبيرية) على المنشورات، أو مشاركتها أو استدعائها بواسطة رموز تعبيرية معينة.

وأكدت الشبكة الأميركية أن هذه المنشورات التي تطلب الإعجاب والمشاركة ويستفيد مرسلوها من خاصية في فيسبوك تسمى “engagement baiting” سيجري عرضها مستقبلا بشكل أقل وضوحا.

وأوضحت شبكة فيسبوك أن هناك “خوارزمية” من الخطوات ستهدف للتعرف على هذه المنشورات وإخفائها، علاوة على معاقبة المستخدمين والصفحات التي تنشر مثل هذه المنشورات من خلال تقييد نطاق الوصول إلى الأعضاء الآخرين.

ولا ينطبق ذلك على المنشورات التي تعتمد على التقنيات نفسها من أجل طلب المساعدة أو جمع التبرعات للجمعيات الخيرية والبحث عن الأشخاص المفقودين، أو المنشورات التي تستفسر عن موضوعات حقيقية مثل نصائح السفر والسياحة.

وأشارت “فيسبوك” إلى أنها “تريد الحد من انتشار المحتوى غير المرغوب فيه أو المضلل من أجل تعزيز محادثات أكثر وضوحا وشفافية”.

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المصدر/ الألمانية

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