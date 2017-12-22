بسبب التقلبات المناخية.. «ترامب» يبني جداراً في أيرلندا

عين ليبيا

حصل منتجع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للعب الغولف في أيرلندا، على رخصة من السلطات لبناء جدار يحمي الموقع الترفيهي من تداعيات التغير المناخي.

وبحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، فإن الجدار الذي سيجري بناؤه من شأنه أن يوقف انجراف جزء من ميدان الغولف بسبب المياه.

وأكدت سلطات منطقة دونبغ في أيرلندا، الخميس، موافقتها على بدء منتجع ترامب في إقامة حاجزين طويلين على مقربة من ساحل البحر.

ويرتقب أن يكون أحد الجدارين بطول 609 أمتار في المنتجع الواقع بمنطقة دونبغ، بينما يصل طول الجدار الثاني إلى 256 مترا.

ووفق المصدر نفسه، سيجري تشييد الجدارين من صخور الجير، ويرجح أن يبلغ إجمالي وزنهما 38 ألف طن.

وتعيد خطوة بناء الجدارين حول منتجع الغولف، إلى الأذهان، وعد ترامب بإقامة جدار على حدوده بلاده مع المكسيك لكبح نشاط الهجرة والمخدرات.

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