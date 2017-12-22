بعد ربع قرن.. ولادة طفلة من جنين مجمّد

عين ليبيا

كشفت جمعية “ناشونال إمبريو دونايشن سنتر” عن ولادة طفلة لشابة أمريكية من جنين تم تجميده لنحو ربع قرن. وأشارت الجمعية إلى أنه رقم قياسي، وتعادل فترة التجميد تقريبا عمر الأم المولودة في 1991.

أنجبت شابة أمريكية طفلة من جنين جمد لنحو ربع قرن حسب ما ذكرت جمعية “ناشونال إمبريو دونايشن سنتر” التي أشارت إلى أن الأمر قد يكون رقما قياسيا.

وأشارت الجمعية المسيحية التي أعلنت خلال الأسبوع الحالي ولادة إيما ورين غيبسن في 25 نوفمبر “أنه الجنين الذي جمد لأطول فترة في العالم”. واستندت الجمعية إلى بيانات مكتبة بريستن الطبية في جامعة تينيسي للتوصل إلى هذا الاستنتاج.

فيما قالت الأم الشابة تينا غيبسن المولودة العام 1991 في مقابلة مع محطة “دبليو بي آي آر” التلفزيونية المحلية “كان بالإمكان أن نكون أعز صديقتين”.

فجنين ابنتها المولودة في صحة جيدة لقحه زوجان في 14 أكتوبر 1992.

وأوضح مدير التسويق في هذه الجمعية مارك ميلينغر لوكالة الأنباء الفرنسية أن تينا غيبسن وزوجها اختارا الجنين استنادا إلى مزايا جينية من دون أن يعرفا مدة تجميده.

فيما أوضحت الشابة أنها علمت بعد حملها من أطبائها أن الجنين جمد بعد أشهر قليلة على ولادتها في العام 1991.

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