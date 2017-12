اعترافات صادمة لـ”آبل” قد تُخسرها ملايين العُشاق

تفاقمت موجة التذمّر التي طالت كافة بطاريات هواتف الـ”آيفون” الذكية، لتتطور إلى شكاوي رسمية تقدم بها المُستخدمون ضد شركة الهواتف الذكية “آبل”، فيما يخص جودة أداء بطاريات هواتف “آيفون” وبطئها.

ومن جانبها اعترفت الشركة الأمريكية بتعمدها تصنيع بطاريات هواتفها بهذه التقنية التي بررت لجوئها إلى اعتمادها ضمن مرحلة التصنيع حتى تضمن عمراً أطول لبطارياتها، الذي سيزيد كلما كانت البطارية أبطأ.

وفيما يخص أغرب الأعطال التي واجهت مستخدمي “آيفون10” الذين تفاجأوا بتوقف هواتفهم فور خروجهم إلى الطقس البارد، قالت الشركة أن التوقف يحدث لحماية باقي أجزاء الجهاز الكهربائية من التلف

