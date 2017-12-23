إضافة القرفة إلى النظام الغذائي يساعد على حرق الدهون

وجد باحثون في دراسة حديثة أن عنصرا في القرفة يمكن أن يُساعد على حرق الدهون في الجسم، ونصحوا بإدخالها إلى النظام الغذائي حيث من شأنها تعزيز عملية الأيض.

وقال الباحثون في جامعة ميشيغان الأمريكية أن مركبًا في القرفة يدعي “ألدهيد القرفة” ينشط توليد الحرارة في الجسم، وبالتالي زيادة حرق السعرات الحرارية.

ومركب ألدهيد القرفة أو (سينمالدهيد Cinnamaldehyde) هو زيت أساسي يعطي للقرفة نكهتها ورائحتها المميزتين.

واستنتج مؤلفو الدراسة أن القرفة يمكن أن تساعد على بدء فقدان الوزن بإضافتها إلى بهارات الطعام والمشروبات.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة جون وو، “أردنا دراسة المزيد حول تأثير ألدهيد القرفة على الجسم البشري بعد ظهور تأثيرها على فئران التجارب” Advertisement .

وأضاف “لقد وجد العلماء في الدراسات السابقة أن هذا المركب أثر على عملية التمثيل الغذائي لدي الفئران؛ لذلك أردنا أن نعرف كيف سيؤثر على الخلايا الدهنية البشرية”.

واختبر الفريق البحثي تأثير القرفة على الخلايا الدهنية من خلال مجموعة من المتطوعين؛ ولاحظوا زيادة في إفراز الانزيمات والبروتينات التي تعزز عملية التمثيل الغذائي بعد إعطائهم مركب ألدهيد القرفة.

ويقول العلماء أنه عند تناول القرفة يعمل مركب “سينمالدهيد ” على توليد الحرارة ويزيد من عمليات حرق الدهون لاحقًا في الجسم.

وفي حين أن هناك حاجة إلى المزيد من البحوث من أجل تأكيد فوائد القرفة في حرق الدهون إلا أنها في الوقت نفسه لا تتسبب في آثار جانبية ضارة.

ويعتقد الباحثون أن نتائجهم واعدة من حيث معالجة وباء زيادة السمنة بعيدًا عن الأدوية الكيميائية.

وقال جون وو “القرفة باعتبارها جزء من نظامنا الغذائى منذ آلاف السنين، يمكن أن تساعد في الحماية من السمنة لدى الذين يرغبون في إنقاص وزنهم بالالتزام بحمية تقوم على القرفة عوضاً عن الأدوية الكيميائية”.

وبالإضافة إلى فوائد القرفة المرجوة في خفض الوزن، فإن القرفة مفيدة لمرضى السكري، حيث أن تناول ملعقة منها يومياً يجعلها مصدرًا طبيعيًا لتقليل مستوي الجلوكوز بالدم وزيادة الاستجابة للإنسولين، وبالتالي تساعد مرضي السكّري علي تنظيم مستوي الجلوكوز.

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المصدر/ موقع “كل يوم معلومة طبية”.

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