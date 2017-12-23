وزارة الصحة تدعو المنظمات الدولية إلى التنسيق معها

أكدت إدارات التخطيط، والصيدلةِ، والموارد البشرية، في اجتماع، السبت، مع ممثلين عن اللجنة الدولية للإغاثة، والمنظمة الدوليةُ للهجرة، والهيئة الطبية الدولية، على ضرورة التنسيق في العمل مع وزارة الصحة بحكومة الوفاق في كل ما يتعلق بدعم المنظمات للقطاع الصحي في ليبيا.

وناقش مسؤولو الإدارات مع ممثلي المنظمات الدولية، آلية توفير الدعم من خلالِها لتأمين الأدوية، والمعدات، وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين، وتسيير القوافل الطبية وصيانة بعض المراكز الصحية.

واشترط مسؤولو الإدارات أن تنسّق المنظمات مع لجنة القوافل الطبية إذا رغبت في تقديم الدعم أو المساعدات للمناطق والمدن في ليبيا؛ مطالبين إدارات التخطيط، والصيدلة، والمشروعات، والمناطق بالرجوع إلى لجنة القوافل الطبية عند استلامها لهذه المساعدات.

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