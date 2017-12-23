قناع يتغلب على بصمة وجه “أيفون إكس”

توصل باحثون فيتناميون من شركة “بكاف“ إلى أسلوب مبتكر لاختراق هاتف أيفون اكس الذي تعتبره شركة آبل أكثر هواتف أيفون تطورا حتى الآن؛ وذلك عن طريق استخدام قناع مصنع يدوياً يعتمد على محاكاة بصمة وجه صاحب الهاتف. قادراً على خدع تقنية FACE ID.

وأوضحت الشركة في بيان، أن عملية إنشاء القناع تمر بعدة مراحل، تبدأ بتصميم القناع بالكامل يدوياً وبعدها يتم تصميم الأنف، وأخيراً العين، حيث يتم تصميمها عن طريق صورة ثنائية الأبعاد، وبعد ذلك يتم تعريض القناع إلى كاميرا الهاتف الأمامية وبمجرد أن يحدث ذلك يتم فتح الهاتف بسهولة.

وكانت “بكاف” أول شركة في العالم تظهر في عام 2008 أن التعرف على الوجه لم يكن تدبيراً أمنياً فعالاً لأجهزة الكمبيوتر المحمولة، بعد أن استخدمت العديد من الشركات مثل توشيبا وآسوس ولينوفو هذه التكنولوجيا في منتجاتها.

ووفقاً لـ “بكاف”، تبقى بصمات الأصابع أفضل أداة للتعرف على الهوية.

وأشار فريق العمل إلى أن جميع التجهيزات التي احتاجتها العملية قد تكلفت 150 دولارا أو أكثر بقليل، ولكنه مبلغ صغير مقارنة بسعر هاتف أيفون إكس الذي يبدأ من 999 دولار، بالإضافة إلى أن مثل هذا الأسلوب يعتبر أداة مميزة للصوص والمخترقين للتطفل، لا سيما وأنه منذ عرضه في الأسواق في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر كان هذا الهاتف الذكي موضوع العديد من المحاولات لانتهاك نظام قفله المبتكر. ولحسن الحظ، فإنه ليس من الضروري استخدام تقنية الوجه لفتح أيفون إكس؛ لأن الرمز الرقمي يكفي.

المصدر/ يورو نيوز

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية