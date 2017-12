أخْرِج هذه الأطعمة من الثلاجة.. لتُحافِظ عليها

218TV| ترجمة خاصة

يعتقد أغلبنا أن أفضل طريقة لحفظ مختلف الأطعمة فور شرائها بوضعها داخل الثلاجة لحمايتها من التلف، ولكن خلافا لذلك، يوجد قائمة موسعة للأطعمة التي سيُساعد إبعادها عن الثلاجة في الحفاظ عليها فترة أطول، وهذه بعضها:

-الموز

وفقا للجمعية الكندية للإنتاج، يُفضل الاحتفاظ بالموز على منضدة المطبخ حتى ينضج، حيث أن درجات الحرارة الباردة تبطئ عملية نضج الموز، في حين أن الرطوبة والظلام من الثلاجة سوف تسهل فقط عملية التعفن.

-البطاطس

يجب وضع البطاطا في مكان بارد وجاف ومظلم، لأن درجات الحرارة الباردة داخل الثلاجة، يمكن أن تحول النشا الموجود بحبات البطاطا إلى سكر بسرعة أكبر، لذلك يوصى بوضعها في الخارج ويوصى أيضا بإزالة البطاطس من الأكياس البلاستيكية أو الورقية، والاحتفاظ بها بدون غسلها، ووضعها في صندوق من الورق المقوى جيد التهوية.

-البصل

وضع البصل غير المُقشر داخل الثلاجة الخاصة بك سيؤدي إلى تعفن البصل وزيادة نسبة الرطوبة داخل الثلاجة، وفقا لجمعية البصل الوطنية في الولايات المتحدة، لذا ينبغي إبقاء البصل خارج الأكياس البلاستيكية والثلاجة، ولكن إذا كنت قد قشرت البصل يجب الاحتفاظ به في الثلاجة، داخل حاوية مغطاة.

-الثوم

وضع كرات الثوم في الثلاجة الخاصة بك سوف يؤدي إلى تعفنها ويُكسبها ملمساً مطاطياً.

-الخبز

لا شيء يجفف الخبز أسرع من الثلاجة، حيث تتسبب درجة الحرارة الباردة في جعله ذو ملمس مطاطي وصلب، ما يجعل الخبز بائت وغير طازج في فترة أقل من تلك التي يحتاجها خارج الثلاجة.

-القهوة

وبما أن كلا من البن والبقوليات المطحونة يحتاجان إلى بقع باردة وجافة ومظلمة للحفاظ على جودة النكهة، فإن الثلاجة ليست المكان المناسب لها، حيث تحتاج القهوة والفاصوليا أيضا إلى حاوية محكمة الإغلاق حفاظاً عليهم من التلف.

وإذا كنت تملك كميات كبيرة من القهوة التي لا تحتاج لاستخدامها على الفور، فيمكنك تجميدها، بعد التأكد من لفها في أكياس محكمة الإغلاق، بهذه الطريقة، يمكنك تخزينها لمدة تصل إلى شهر في غرفة التجميد بالثلاجة.

-الطماطم

وضع الطماطم في الثلاجة سوف يتسبب في فقدانها نكهتها، بالإضافة إلى ذلك، الهواء البارد داخل الثلاجة سيوقف نضج ثمار الطماطم كما سيكسر الأغشية داخل جدرانها.

-العسل

يعتبر العسل الغذاء المحفوظ بشكل طبيعي، ويمكنه البقاء على حاله وفي حالة جيدة تقريبا إلى الأبد خارج الثلاجة، لذلك فإن الاحتفاظ به داخل الثلاجة الخاصة بك لا معنى له، في حين قد يؤدي وضع العسل في الثلاجة الخاصة بك في الواقع إلى تسريع عملية تبلور السكر داخله، ما سيجعل من قوامه أكثر صلابة.

-اليقطين (القرعة الحمراء)

القرع يحتاج إلى أن يوضع في منطقة جيدة التهوية ومظلمة، وباردة وجافة، لذلك يُعدّ المخزن هو البقعة المثالية لحفظ القرع.

-الفواكه مثل: المشمش، الكيوي، الخوخ، الخوخ والمانجو

تعتبر هذه الفواكه تماما مثل الطماطم وغيره من الأطعمة، أذا وُضِعت في الثلاجة ستتوقف عملية نضجها، وتخسر جزءً من عناصرها الغذائي

–الكاتشب

المواد الحافظة التي تدخل في صناعة الكاتشب تساعد في حمايته من التلف لعدة أيام حتى بعد فتحه.

-الخيار

سوف تشاهد غالبا وجود قشرة تالفة على الخيار بعد إخراجه من الثلاجة، وفي الواقع، درجات الحرارة الباردة تسرع من تعفن قشرة الخيار، لذلك يفضل ايجاد مكان جاف وبارد في درجة حرارة الغرفة للاحتفاظ به.

-الفلفل

من المعتقدات الخاطئة أن حفظ الفلفل في الثلاجة يحفظه من التلف، ولكن في الحقيقة بعد إبقائه داخل الثلاجة، ألوانه تصبح مملة.

-المربى

المربى تصنع مع كمية مفرطة من المواد الحافظة، ولهذا السبب يمكنك الحفاظ عليها دون الاحتفاظ بها داخل الثلاجة، لكن كثيراً من الناس لا يعلمون هذا، ويميلون إلى وضعها في ثلاجاتهم، في حين يمكن الحفاظ على المربى حتى بعد الفتح خارج الثلاجة لعدة أيام.

