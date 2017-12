“الطائر” الذي أرعب سكان كاليفورنيا. شاهد لتعرف

218TV|رصد إخباري

تفاجأ سكان ولاية كاليفورنيا مساء أمس، بظهور جسم طائر يقتحم سماء المدينة، ما أثار العديد من التساؤلات بينهم، ليتضح فيما بعد أنه صاروخ “فالكون9” التابع لشركة “سبيس إكس” الأمريكية.

وتم اختيار ولاية كاليفورنيا الأمريكية لإطلاق الصاروخ المُحمل بـ10 أقمار صناعية، لتكون بذلك “سبيس إكس” قد نجحت في ايصال 75 قمرا صناعيا لشركة “إيريديوم كومينيكايشنز” إلى مدار منخفض رغم المصاعب التقنية التي واجهتها.

فيما يلي مقطع فيديو يُظهر صاروخ “فالكون9” وهو يعبر سماء ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

