“جوجل” : لا تتجاهلوا الاوراق

المتوسط:

في ظل عالم اختلطت فيه الفضاءات ليصبح عالم مزدوج من فضاء واقعي و اخر افتراضي … فبات الجميع ملتصقون بالأجهزة، و تراجعت قيمة الورق أمام التطور التكنولوجي الهائل.

لذا ينصح رائد الإنترنت و نائب رئيس شركة جوجل والذي شارك في تصميم بروتوكول تي.سي.بي/آي.بي ” فينت سيرف” ، ينصح، بعدم تجاهل التعامل مع الورقيات ، معبرا عن تخوفه من فقدان كل ذكرياتنا الرقمية مع تطور التكنولوجيا يوما بعد يوم ، مؤكدا بأن الورق أفضل في كثير من الحالات من الهواتف الحديثة .

و قال سيرف الملقب ب “أبي الانترنت”، ” أولا يمكنك أن ترسم بسهولة على الورق وثانيا… عندما أدون ملاحظات يعني هذا أن بوسعي أن أتذكر أين كنت وماذا كنت أفعل. بالتالي بالنسبة لي (الورق) بمثابة ذاكرة إضافية“.

وتساءل سيرف ،على هامش منتدى حوكمة الإنترنت في جنيف،: ‘ماذا أفعل بصوري الفوتوغرافية؟‘. تلك التي تهتم بها بحق؟ تخير بعض الصور الفوتوغرافية الجيدة وأطبعها لأننا نعرف أنها تبقى 150 عاما على الأقل“.

وتابع سيرف ”إذا أردنا أن نخبر أحفادنا شيئا عن عالمنا علينا أن نتأكد من أن المعلومات لا تزال قابلة للاسترجاع أو مفهومة“.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية