منافسة قوية بين “فيسبوك ” و “يوتيوب ” على أوتار الموسيقي

المتوسط :

عقد شركة فيسبوك اتفاقية شراكة مع أكبر شركة للإنتاج الموسيقي في العالم “يونيفرسال ميوزيك جروب” ، حاذية بالتالي حذو يوتيوب التي أبرمت اتفاق ترخيص مع أكبر ثلاث شركات للإنتاج الموسيقي في العالم.

و أفادت الشركة بأن الاتفاقية تهدف إلى تنويع الخدمة الموسيقية التي تقدمها الشبكة ، وتحسين عائدات الشركة

هذا وتعتزم أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم على المدى الطويل تقديم مجموعة واسعة جداً من الأعمال الموسيقية لمستخدميها المقدر عددهم بنحو مليارين.

و بحسب المصادر، فإن الاتفاقية تعد الأولي من نوعها في تاريخ الشركة بهذا الحجم ، وايضا تعد خطوة أولى نحو علاقة منظمة أكثر في القطاع الموسيقي لاستبعاد المحتويات المنشورة دون تراخيص.

وقال نائب رئيس الإستراتيجية الرقمية في “يونيفرسال” مايكل ناش في بيان مشترك إن “هذه الشراكة هي خطوة أولى مهمة لإظهار أنه من الممكن التوفيق بين الابتكار والأجور المنصفة لمؤلفي الأعمال الموسيقية”.

وتتيح هذه الشراكة الجديدة لمستخدمي فيسبوك وإنستاغرام وأوكولوكس (خوذات الواقع الافتراضي) تحميل أشرطة موسيقية وتشاركها مع أصدقائهم وتكييف لوائحهم الموسيقية.

الجدير بالذكر أن توزيع العائدات الموسيقية هو منذ سنوات عدة مسألة أساسية في القطاع الموسيقي الذي يتهم عمالقة الإنترنت، وعلى رأسهم “يوتيوب”، بالاكتفاء بتقديم نسبة ضئيلة من الإيرادات التي تدرها الأشرطة والأعمال الموسيقية.

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