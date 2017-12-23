إدارات وزارة الصحة تؤكد «للإغاثة، والدولية للهجرة، والطبية الدولية» على ضرورة التنسيق معها عند تقديم أي نوعٍ من الدعم

عين ليبيا

أكدت إداراتُ التخطيط والصيدلةِ والموارد البشرية والمناطق والمشروعات؛ في اجتماعها مع ممثلين عن اللجنة الدولية للإغاثة والمنظمة الدوليةُ للهجرة والهيئة الطبية الدولية؛ على ضرورة التنسيق في العمل مع وزارة الصحة من خلال إداراتها كلاً حسب تخصصها؛ وذلك فيما يتعلق بدعم تلك المنظمات للقطاع الصحي في ليبيا.

الاجتماعُ الذي جاء بدعمٍ وتنسيقٍ من مكتب التعاون الدولي بالوزارة؛ تم خلالهُ مناقشة الآلية التي ستُقدم بها المنظمات الدولية دعمها المتمثلِ في توفير الأدوية والمعدات وتقديم الدعم لمراكز إيواء المهاجرين وتسيير القوافل الطبية أيضاً؛ إلى جانب صيانة بعض المراكز الصحية.

واشترطت الإدارات أن يتم التنسيق مع لجنة القوافل الطبية في حال رغبة أيٍ من المنظمات تسيير قوافل طبية؛ وينطبق الحالُ أيضاً على إدارات التخطيط والصيدلةِ والمشروعات والمناطق؛ عند تقديم أي منظمةٍ لأي نوعٍ من الدعم.

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