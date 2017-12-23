ألفابيت ستفتقد زعيمها في يناير المقبل

المتوسط :

يعتزم رئيس مجلس إدارة ألفابيت، المجموعة الأم لجوجل، “إريك شميد” تقديم استقاله من منصبه في يناير للانصراف لمشاريع أخرى.

وقالت المجموعة إن شميد الذي كان من أول مسؤولي جوجل في مطلع العقد الماضي سيبقى “مستشاراً فنياً لشؤون العلوم والتكنولوجيا”، لمجموعة ألفابيت كما سيبقى عضواً في مجلس إدارتها.

ونقلت المجموعة عن مديرها العام لاري بيج قوله إنه “منذ 2001 قدم لنا إريك خبرته في عالم الشركات ومهارته كمهندس معلوماتي، إضافة إلى رؤيته الواضحة لمستقبل التكنولوجيا”.

وأضاف بيج الذي أسس الفابيت في 1998 بالتعاون مع سيرغي برين إنه “استمراراً للسنوات الـ17 التي قضاها في خدمة الشركة فإن (شميد) سيساعدنا بوصفه مستشاراً فنياً في شؤون العلوم والتكنولوجيا”.

من جهته، قال شميد إن مسؤولي الفابيت وجوجل يعتبرون إن الوقت حان لكي تتقدم الفابيت نحو هذا التغيير ، مضيفا في السنوات الأخيرة كرست الكثير من الوقت لمسائل علمية وتكنولوجية وخيرية، وأنا اعتزم تكريس المزيد اليوم

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