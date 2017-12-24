فريق عمل الصحة النفسية يتفق على «تقديم الدعم» لمستشفى الرازي للأمراض النفسية

عين ليبيا

اتفق فريقُ عمل الصحة النفسية والدعم النفسي والاجتماعي بوزارة الصحة؛ على إعداد مقترحٍ عملي يتضمن كيفية تقديم الدعم لمستشفى الرازي للأمراض النفسية كي يتمكن من تقديم خدمات العيادات الخارجية؛ وأيضاً تقديمُ خدمات الإرشاد النفسي للنازحين المتضررين في ليبيا وللمهاجرين غير الشرعيين قبل ترحيلهم إلى بلدانهم؛ إلى جانب تقديم الدعم لمؤسسات المجتمع المدني المعنية بخدمات الدعم النفسي والإجتماعي.

الاتفاق الذي تم خلال اجتماعِ الفريق مع الخبير الدولي بالصحة النفسية والمشرفِ على تنفيذ الاستراتيجية العالمية للصحة النفسية والدعم النفسي بمقر مصرف الدم المركزي؛ تضمن أيضاً تطوير مهارات الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين من خلال التحاقهم بدبلومٍ تدريبي في مجال الإرشاد والمشورة النفسية.

ويشملُ فريق العمل أخصائيين نفسيين وأطباءَ نفسيين وأخصائيي طب نفسي وتمريض أيضاً؛ إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني المختصة بتقديم خدماتِ الدعم النفسي والاجتماعي.

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