218TV| رصد إخباري

عندما يصاب شخص بالمرض القاتل “السرطان” فإن الأنظار تتجه فورا إلى معرفة إمكانية العلاج من عدمها، لكن دراسة أميركية حديثة قالت إن الاستقرار المالي والأنشطة الترفيهية والبدنية ربما تؤثر كثيرا بالإيجاب في الظروف المعيشية لمرضى السرطان كبار السن تحديدا، لأنهم يركزون في الأغلب على الاستفادة القصوى مما تبقى من أعمارهم التي يرون أنها تقترب من نهايتها بالمرض أو بدونه.

وقال باحثون في دورية “كانسر” إن حوالي ثلثي المصابين بالسرطان في الولايات المتحدة وعددهم 15 مليون شخص، لا تقل أعمارهم عن 65 عاما، أما الباحثة في جامعة ألاباما في بيرمينغهام وقائدة الدراسة “ماريا بيسو” فقالت إن هناك أمورا كثيرة تمر عادة دون ملاحظة كالصعوبات المالية والافتقار إلى الدعم الاجتماعي والأعراض التي لا يتم التعامل معها، ويمكن لهذه الأمور أن تحدث تأثيرا هائلا على حالة المرضى وتؤثر في جودة الحياة بالنسبة لهم وللمحيطين بهم.

وقالت أيضا إن المرضى الذين يفتقرون إلى الدعم المعنوي الكافي يواجهون عادة صعوبة أكبر في تقبل تشخيص الإصابة بالسرطان كما يمكن لعلاجات السرطان والزيارات المتكررة للأطباء أن تتسبب في عبء مالي كبير، ما يؤثر كثيرا على شعور المريض بأنه على ما يرام، لذلك فإن الاهتمام بالجانب النفسي لمريض السرطان أهم ربما من الاهتمام بالجانب العلاجي.

The post ما الذي يحتاجه مرضى السرطان ليعيشوا.. غير العلاج؟ appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية