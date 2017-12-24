تعرف على أسعار الفندق الفضائي الروسي

المتوسط:

أعلنت وكالة الفضاء الروسية، بناء فندق 5 نجوم على متن محطة الفضاء الدولية من أجل السياحة، حيث يحتوي الجناح الفاخر على 4 حجرات خاصة، تبلغ مساحة كل منها مترين.

ويحتوي الفندق على غرفة وصالة للتمارين الرياضية و إنترنت، بحسب ما نشره موقع «بوبيولار ميكانيك»، حيث سيتاح للسائحين فرصة السير في الفضاء برفقة رائد محترف.

وتقدر تكلفة الفندق قرابة 500 مليون دولار، وسيتم تمويله عبر استثمارات خاصة وحكومية، وتكلف الإقامة بالنسبة للشخص الواحد حوالي 40 مليون دولار لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويتم دفع مبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار للبقاء شهر.

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