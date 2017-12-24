بالصور.. الصين تطلق طائرة «التنين المائي»

المتوسط: وكالات

أطلقت الشركة الصينية لصناعة الطيران، اليوم الأحد، أكبر طائرة برمائية عالميًا حيث اسمتها «التنين المائي».

وأوضحت الشركة، أن الطائرة البرمائية من طراز “أيه جي 600″ والملقبة بـ”كونلونغ” (التنين المائي)، حلقت في السماء انطلاقا من مطار جينوان للطيران المدني في مدينة تشوهاي.

وأضافت أن طول جسم الطائرة (أيه جي 600) يصل إلى 39.6 متر فيما يصل باع جناحيها إلى 38.8 متر، موضحة أنه تم استغرق صنعها نحو 8 سنوات، وهي تضاهي حجم الطائرة بوينغ 737 تقريبا.

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