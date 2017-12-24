دراسة: الصخور البركانية في المريخ امتصت جزء من مياه الكوكب

أفاد باحثون في دراسة جديدة، أنّ الصخور البركانية في المريخ امتصت جزءاً من المياه على سطح الكوكب، وتسمح هذه الفرضية الجديدة باستكمال فرضيات أخرى، مطروحة حول اختفاء المياه السائلة من على سطح المريخ حسب ما أكد هؤلاء الباحثون.

وقال «جون وايد» من دائرة علوم الأرض في جامعة إكسفورد ، وهو المعد الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة «نيتشر»، «باختصار إنّ التركيبة الجيوكيميائية للمريخ قضت عليه»، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

فالأرض والمريخ كوكبان صخريان متجاوران ،عرفا مصيراً مختلفاً فالمياه كانت متوافرة بشكل شبه مستمر، على كوكب الأرض ما سمح بظهور الحياة عليه في حين أنها اختفت من كوكب المريخ سريعاً بعد تشكله.

وأصبح كوكب المريخ، وهو أصغر من الأرض، جافاً ومتجمداً لكن يعتقد أنه عرف قبل فترة بعيدة ، مناخاً أكثر حراً ورطوبة مع مياه سائلة على سطحه.

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