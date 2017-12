مع “أبل واتش”.. “راقب قلبك” بأقل التكاليف

أطلقت شركة أبل ساعتها الذكية “أبل واتش” لأول مرة منذ عامين، حيث لقيت رواجا كبيرا لدى عشاق التفاحة، وفي الأساس الساعة الجديدة هي عبارة عن منتج لمتابعة الحالة الصحية للمستخدمين من كل النواحي.

ويبدو أن شركة أبل بصدد إطلاق سلسلة جديدة من “أبل واتش”، والتي تتوفر فيها تسجيل كهرباء القلب ECG، حيث تتطلب هذه الميزة من المستخدم الضغط على الشاشة بأصبعه حتى يمر التيار كهربائي غير محسوس، وتوجد تقارير أخرى تشير إلى أن أبل قامت بتسجيل براءة اختراع لأسوارهم الذكية تقوم بقياس ضغط الدم. كما يبدو أن هذا التقنية سوف توفر العديد من المساعدات الطبية لدى المرضي أو الأطباء لمتابعة مرضاهم الذين يعانون من أمراض القلب بكافة أنواعه وتخفف التكاليف الطبية الزائدة. وقدمت شركة أبل العديد من المزايا في الإصدارات التي قبلها من “أبل واتش”، مثل الاتصال المباشرة بـ”الواي فاي” ومقاومة الماء ودعم شريحة الاتصال الخلوية.

