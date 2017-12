“توماس رومين” فنان “أنمي” فرنسي يعيش في طوكيو، عمل في العديد من المسلسلات الشعبية بما في ذلك “سباس داندي”، “باسكواش”، و “آريا”، ولكن أفضل أفكاره هي التي تأتي من أبنائه الذين يشاركوه العمل في التصميم.

ويطلب “توماس” من أطفاله رسم أكثر من مخلوق غريب أو مضحك، ثم يضيف الأب لمسته المهنية لتحويلها إلى ما يريده من أشكال.

