“نظارات الواقع”.. عندما تحوّل التكنولوجيا الحياة إلى وفاة

نظارات الواقع الافتراضي بدأت بالانتشار في السنوات القليلة الماضية، لما تجلبه من متعة عند استخدامها، ولكن وقعت حادثة أدت إلى وفاة رجل يبلغ من العمر 44 في موسكو عندما كان يستخدم نظارات الواقع الافتراضي، حيث اصطدم بطاولة وتعرض لجروح خطيرة بسبب تحطم زجاجها.

وتعتبر هذه الحادثة الأولى من نوعها لدى استخدام نظارات الواقع الافتراضي.

يذكر أن هذه النظارات بدأت بالتطور كثيرا في السنوات الأخيرة، حيث تطورت الألعاب للتماشي مع أجهزة الواقع الافتراضي، وهي تنقل المستخدم إلى عالم واقعي، وتستخدم في الكثير من المجالات وليس فقط الألعاب، مثل المجال الطبي وكذلك لدى وكالة “ناسا” الفضائية.

